حمله دشمن به نائین در استان اصفهان یک شهید و ۷ مجروح داشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از تجاوز دشمن به منطقهای در محدوده شهرستان نایین خبر داد.
اکبر صالحی اظهار کرد: در دقایق اولیه بامداد امروز حمله دشمن آمریکایی به منطقهای در محدوده شهرستان نایین ۱ شهید و ۷ مجروح در پی داشت.
وی افزود: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به یک پایگاه نظامی در محدوده شهرستان نایین، یک نفر شهید و هفت نفر مجروح شدند.
معاون امنیتی استاندار بیان کرد: مجروحان بهصورت سرپایی مداوا و اوضاع تحت کنترل است.
..........................
پایان پیام/ 167
نظر شما