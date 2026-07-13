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حمله دشمن به نائین در استان اصفهان یک شهید و ۷ مجروح داشت

۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰
کد مطلب: 1839614
حمله دشمن به نائین در استان اصفهان یک شهید و ۷ مجروح داشت

معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از تجاوز دشمن به منطقه‌ای در محدوده شهرستان نایین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از تجاوز دشمن به منطقه‌ای در محدوده شهرستان نایین خبر داد.

اکبر صالحی اظهار کرد: در دقایق اولیه بامداد امروز حمله دشمن آمریکایی به منطقه‌ای در محدوده شهرستان نایین ۱ شهید و ۷ مجروح در پی داشت.

وی افزود: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به یک پایگاه نظامی در محدوده شهرستان نایین، یک نفر شهید و هفت نفر مجروح شدند.

معاون امنیتی استاندار بیان کرد: مجروحان به‌صورت سرپایی مداوا و اوضاع تحت کنترل است.

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