به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از راشاتودی، اهالی شهرک مرزی «حضر» در ریف قنیطره سوریه از ابناء طائفه دروز، با صدور بیانیهای صریح، اقدامات تجاوزکارانه اخیر ارتش رژیم صهیونیستی در یورش به منازل مسکونی را محکوم کردند. آنها اعلام کردند که ایجاد رعب و وحشت در میان زنان و کودکان، نقض آشکار حریم خصوصی و تهدیدی مستقیم علیه امنیت منطقه است.
دروزیهای سوریه همچنین به اقدامات خصمانه اشغالگران علیه معیشت مردم اعتراض کردند. بر اساس این بیانیه، ارتش صهیونیستی با ایجاد محدودیتهای مکرر بر رفتوآمد کشاورزان، مانع از دسترسی آنان به زمینهای زراعیشان میشود؛ اقدامی که بهطور مستقیم معیشت خانوادهها را هدف قرار داده و وضعیت دشواری را در این شهرک ایجاد کرده است.
اهالی شهرک حضر در واکنش به بهانهجوییهای رژیم صهیونیستی تأکید کردند که تسلیحات انفرادی موجود در دست جوانان، صرفاً برای دفاع شخصی و صیانت از کرامت خود در شرایط اضطراری است. آنها تصریح کردند که هرگز طرفی در درگیریهای مسلحانه نبودهاند و در صورت دریافت ضمانتهای کافی و حاکمیتی از سوی دولت سوریه، آماده تحویل این سلاحها هستند.
در این بیانیه با تأکید بر پیشینه صلحطلبی و همزیستی طایفه دروز، هشدار داده شده است که خویشتنداری آنان حدی دارد. اهالی شهرک هشدار دادند که در صورت تکرار تعرض صهیونیستها به حریم منازلشان، حق مشروع و طبیعی خود را برای دفاع از خانه و کاشانه با تمام توان و به هر قیمتی به کار خواهند بست.
در پایان، صادرکنندگان بیانیه با فراخواندن تمامی دروزیهای سوریه، لبنان، جولان اشغالی و اراضی اشغالی به هوشیاری و عقلانیت، خواستار اتحاد و مسئولیتپذیری تاریخی شدند تا از اجرای نقشههای تنشزای رژیم صهیونیستی و سوق دادن کل منطقه به سوی بحران و ناامنی جلوگیری کنند.
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