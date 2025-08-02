زیارت قبور والدین چه آثاری دارد؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا : آیا در روایات توصیهای به زیارت قبور والدین شده و آثاری برای آن عمل بیان گردیده است؟
روایات متعددی، زیارت قبور مردگان و به طور خاص زیارت والدین را توصیه کرده و برای آن آثار و برکات فراوانی برشمردهاند. در برخی ازاین روایات، آثار زیارت قبور برای میت بیان شده و در برخی به آثار زیارت برای زائر اشاره شده است و برخی روایات، آثار زیارت برای هر دو را آوردهاند. ازاینرو، پاسخ در سه بخش ارائه میشود. نکتهای که لازم است در مقدمه تذکر داده شود این که بسیاری از روایات، زیارت قبور اموات را به طور عام بیان کردهاند، اما باتوجه به اهمیت جایگاه و مقام والدین، به طریق اولی میتوان آنها را بر زیارت قبر پدر و مادر سرایت داد؛ زیرا وقتی زیارت کسی غیر از پدر و مادر چنین آثار و برکاتی برای شخص داشته باشد، به طور قطع، زیارت پدر و مادر نیز همان آثار را دارد.
الف. آثار زیارت قبور والدین برای آنها
روایات متعددی به زیارت قبور پدر و مادر توصیه کردهاند و آثاری که برای آنها دارد را برشمردهاند که برخی از آنها آورده میشود.
۱. خوشحالی اموات از زیارت قبور آنها
در روایتی از امیر مومنان علیهالسلام آمده است:
«زُورُوا مَوْتَاکُمْ فَإِنَّهُمْ یَفْرَحُونَ بِزِیَارَتِکُمْ؛ (۱) مردگان خود را زیارت کنید، براستی آنها از زیارت شما خرسند میشوند.»
در این روایت به طور کلی به زیارت قبور اموات توصیه شده، پس زیارت قبور والدین را نیز شامل میشود.
۲. انس گرفتن اموات با زائران قبورشان
اسحاق بن عمار میگوید از امام کاظم علیهالسلام پرسیدم آیا مؤمن میداند چه کسی به زیارت قبر او آمده است؟ امام علیهالسلام فرمودند:
«نَعَمْ وَ لَا یَزَالُ مُسْتَأْنِساً بِهِ مَا دَامَ عِنْدَ قَبْرِه؛ (۲) بله تا زمانی که زائر نزد قبر اوست، میت با او انس دارد.»
بدیهی است وقتی زیارت قبر شخصی که نسبت و پیوند خویشاوندی با انسان ندارد، باعث انس گرفتن او با زائر قبرش میشود، زیارت قبر والدین باعث انس و محبتی دو چندان خواهد شد.
ب. آثار زیارت قبور والدین برای فرزندان
بر اساس روایات، زیارت قبور والدین آثار خوبی هم به دنبال دارند که در ادامه اشاره خواهد شد:
۱. درخواست حاجت و استجابت دعا نزد قبور والدین
یکی از برکات زیارت قبور والدین و دعا کردن نزد قبور آنها، استجابت دعا است امیرمؤمنان علیهالسلام میفرماید:
«وَ لْیَطْلُبْ أَحَدُکُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِیهِ وَ عِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ بِمَا یَدْعُو لَهُمَا؛ (۳) هر یک از شما با حضور نزد قبر پدر و مادر خود، ابتدا برای آنان دعا نماید، سپس حاجت خود را طلب نماید.»
۲. بخشش گناهان
یکی دیگر از آثار و برکات زیارت قبور والدین برای فرزندان این است که مورد رحمت و مغفرت الهی قرار گیرد. در روایتی از رسول خدا صلیاللهعلیهوآله آمده است:
«مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَیْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِی کُلِّ جُمُعَهٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا یس غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ کُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا؛ (۴) کسی که قبر پدر و مادرش، یا یکی از آنها را در هر جمعه زیارت کرده و بر مزار آنها سوره یاسین بخواند، خداوند به تعداد حروف این سوره، او را مورد غفران خویش قرار میدهد.»
۳. ثبت حسنات فراوان برای زائر
از امام حسین علیهالسلام نقل شده هر کس داخل قبرستان شود و این دعا را بخواند:
«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْفَانِیَهِ وَ الْأَجْسَادِ الْبَالِیَهِ وَ الْعِظَامِ النَّخِرَهِ الَّتِی خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْیَا وَ هِیَ بِکَ مُؤْمِنَهٌ أَدْخِلْ عَلَیْهِمْ رَوْحاً مِنْکَ وَ سَلَاماً مِنِّی. »
خداوند به اندازه مخلوقاتش از زمان حضرت آدم تا قیامت برای او حسنه مینویسد. (۵) گرچه این روایت به طور خاص برای زیارت قبر پدر و مادر نیست، اما بدیهی است کسی که به زیارت قبر پدر و مادرش رفته و این دعا را خوانده نیز شامل میشود.
۴. جلوگیری از عاق والدین
یکی از برکات زیارت قبر والدین، جلوگیری از عاق شدن فرزندان توسط پدر و مادر است. در روایتی از امام کاظم علیهالسلام آمده است:
«إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ فِی حَیَاتِهِمَا ثُمَّ یَمُوتَانِ فَلَا یَقْضِی عَنْهُمَا دُیُونَهُمَا وَ لَا یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَیَکُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِی حَیَاتِهِمَا غَیْرَ بَارٍّ بِهِمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَی دَیْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارّاً؛ (۶) به راستی بندهای در زمان حیات و زنده بودن پدر و مادرش به آنها نیکی میکند اما پس از مرگ آنها، بدهکاری آنها را پرداخت نمیکند و برای آنها استغفار نمیکند، پس خدای متعال آن شخص را عاق والدین شده محسوب میکند؛ اما شخصی هم ممکن است در زمان حیات پدر و مادر به آنها نیکی نکرده، ولی پس از مرگ، آنها را یاد میکند، بدهی آنها را پرداخت کرده و برایشان استغفار میکند، این باعث میشود نام او جزو نیکوکاران به والدین نوشته شود.»
از این روایت میتوان چنین برداشت که زیارت قبور والدین و استغفار برای آنها، باعث میشود از عاق شدن انسان جلوگیری نماید، زیرا یکی از مصادیق نیکی به اموات، حضور در کنار قبور آنها و طلب استغفار برای آنان است.
ج. آثار و برکاتی که برای هر دو دارد
در برخی روایات، آثاری برای زیارت قبور اموات آمده است که شامل زیارتکننده و زیارتشونده، هر دو میشود.
۱. آمرزش زیارتکننده و زیارتشونده
امام رضا علیهالسلام میفرماید:
«مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْر؛ (۷) هیچ بنده مومنی نیست که قبر مومنی را زیارت نماید و نزد قبر او هفت بار سوره قدر بخواند مگر این که خداوند زیارتکننده و صاحب قبر را میآمرزد.»
۲. ثبت ثواب ۵۰ سال عبادت و بخشش ۵۰ سال گناه
از امیرمومنان علیهالسلام نقل شده که از رسول خدا صلیاللهعلیهوآله شنیدم هر کس داخل قبرستان شود و بگوید:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ السَّلَامُ عَلَی أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یَا أَهْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کَیْفَ وَجَدْتُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اغْفِرْ لِمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَهِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ.»
خدای متعال ثواب پنجاه سال به او عطا فرماید و گناهان پنجاه سال او و پدر و مادرش را بیامرزد. (۸)
نتیجهگیری:
روایات متعددی به زیارت اموات توصیه کردهاند. برخی از احادیث نیز به طور خاص، زیارت پدر و مادر را توصیه کردهاند. این احادیث بر سه دستهاند. برخی آثار زیارت را برای میت بیان کرده، برخی، آثار آن برای زائر را بیان کرده و برخی روایات، آثار زیارت برای هر دو را آوردهاند.
پینوشتها:
۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق/مصحح، غفاری علیاکبر و آخوندی، محمد، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۲۳۰.
۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق/مصحح، غفاری علیاکبر و آخوندی، محمد، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۲۲۸.
۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق/مصحح، غفاری علیاکبر و آخوندی، محمد، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۲۳۰.
۴. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالانوار، محقق/مصحح، جمعی از محققان، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق، ج۸۹، ص۲۹۳.
۵. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالانوار، محقق/مصحح، جمعی از محققان، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق، ج۹۹، ص۳۰۰.
۶. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق/مصحح، غفاری علیاکبر و آخوندی، محمد، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۱۶۳.
۷. ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، محقق/مصحح، غفاری، علی اکبر، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۸۱.
۸. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالانوار، محقق/مصحح، جمعی از محققان، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق، ج۹۹، ص۳۰۱.
نظر شما