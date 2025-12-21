محمد سرور مولایی: یلدا میراث زنده فرهنگ فارسی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گفتهی محمد سرور مولایی، پژوهشگر، استاد زبان و ادبیات فارسی اهل افغانستان، آیین شب یلدا یا شب چلّه همزمان با آغاز زمستان در استان های مختلف کشور افغانستان از جمله کابل، پروان، پنجشیر، تخار، بلخ، بدخشان، بامیان، هرات و نیمروز برگزار میشود.
این آیین با شبنشینی و انجام مراسمی چون شاهنامهخوانی و فالگرفتن از دیوان حافظ به همراه خوردن انار و هندوانه در این شب و همچنین برای سلامت و خوشبختی خانواده در سال پیشرو دعا میکنند.
به گفته او، در استان هایی مانند بامیان، دایکندی، غور و ارزگان، این شب با عنوان روز واگشت شناخته میشود.
این پژوهشگر تأکید کرد که گردهمایی خانوادهها در خانه بزرگترین عضو خانواده و خاطره گویی و تجربههای گذشتگان، از ویژگیهای برجسته شب یلدا در کشور افغانستان است که به تقویت پیوندهای خانوادگی کمک میکند.
