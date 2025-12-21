  1. صفحه اصلی
محمد سرور مولایی: یلدا میراث زنده فرهنگ فارسی در افغانستان

۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۳
محمد سرور مولایی، پژوهشگر و استاد زبان و ادبیات فارسی اهل افغانستان می‌گوید آیین شب یلدا در بسیاری از استان های کشور افغانستان در غزنی، بدخشان، هرات و نیمروز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  به گفته‌ی محمد سرور مولایی، پژوهشگر، استاد زبان و ادبیات فارسی اهل افغانستان، آیین شب یلدا یا شب چلّه همزمان با آغاز زمستان در استان های مختلف کشور افغانستان از جمله کابل، پروان، پنجشیر، تخار، بلخ، بدخشان، بامیان، هرات و نیمروز برگزار می‌شود.

این آیین با شب‌نشینی و انجام مراسمی چون شاهنامه‌خوانی و فال‌گرفتن از دیوان حافظ به همراه خوردن انار و هندوانه در این شب و همچنین برای سلامت و خوشبختی خانواده در سال پیش‌رو دعا می‌کنند.

به گفته او، در استان هایی مانند بامیان، دایکندی، غور و ارزگان، این شب با عنوان روز واگشت شناخته می‌شود.

این پژوهشگر تأکید کرد که گردهمایی خانواده‌ها در خانه بزرگ‌ترین عضو خانواده و خاطره گویی و تجربه‌های گذشتگان، از ویژگی‌های برجسته شب یلدا در کشور افغانستان است که به تقویت پیوندهای خانوادگی کمک می‌کند.

