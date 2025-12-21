به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «امین شری»، از اعضای ارشد حزبالله و عضو فراکسیون «وفا به مقاومت» در پارلمان لبنان گفت: تاکنون هیچ تأیید رسمی برای سفر عمار الموسوی، مسئول روابط خارجی حزبالله، به عربستان سعودی وجود ندارد و باید منتظر بیانیه رسمی از سوی ریاض یا روابط عمومی حزب ماند.
وی بر موضع ثابت حزبالله تاکید کرد و گفت: هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی به معنای ارائه تنازلات بیشتر از سوی لبنان است و لبنان نمیتواند هیچ امتیازی از تلآویو بگیرد.
شری خواستار گفتوگوی ملی داخلی برای رسیدن به موضعی واحد شد که اولویت آن حفاظت از حاکمیت ملی از طریق آزادسازی اراضی اشغالی، آزادی اسرا و توقف تجاوزات اسرائیلی باشد.
او یادآور شد که حزبالله پیشتر به گفتوگوی ملی برای تدوین استراتژی دفاعی دعوت کرده بود، اما پاسخی دریافت نکرده و همچنان بر تفاهم با همه طرفهای لبنانی باز است.
شری اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت را مسئولیت انحصاری دولت لبنان دانست و گفت: حزبالله بر این پافشاری دارد که دولت تمام وظایف خود در حوزه حفاظت و مراقبت را بر عهده بگیرد.
وی همچنین از همکاری کامل حزبالله با ارتش لبنان در طرح استقرار نیروهای ارتش در جنوب رودخانه لیتانی خبر داد، اما در جدی بودن حمایت بینالمللی از ارتش ـ به ویژه با به تعویق افتادن کنفرانس کمک به ارتش در پاریس تا ماه فوریه ـ ابراز تردید کرد.
نماینده حزبالله فاش کرد که سفیر پیشین آمریکا به یکی از سفیران عرب گفته است هر سلاحی که در اختیار حزبالله باشد، باید پس از خلع یا فروش به خارج، نابود شود.
شری در خصوص احتمال پیوستن لبنان به توافقهای ابراهیم، تأکید کرد که این تصمیم تنها به مردم لبنان تعلق دارد که آگاهند هرگونه نزدیکی به اسرائیل، موجودیت لبنان را بر اساس پروژه «اسرائیل بزرگ» تهدید میکند. او نقش آمریکا را در خدمت تأمین امنیت استراتژیک اسرائیل در کل منطقه، به ویژه لبنان و سوریه، دانست.
شری اعلام کرد حزبالله بررسی جامعی روی خسارات جنگ انجام داده و هزینه بازسازی (به جز مؤسسات تجاری) را حداکثر ۴ میلیارد دلار برآورد کرده است.
در حوزه انتخابات، وی گفت حزبالله برای برگزاری انتخابات پارلمانی آماده است، اما خواستار برگزاری آن در موعد قانونی یعنی سوم ماه مه است. شری همچنین فاش کرد که وزرای خارجه و کشور هیچ توضیحی درباره موانع برگزاری انتخابات در حوزه ۱۶ (لبنانیهای خارج) ارائه نکردهاند.
شایان ذکر است یک نشریه لبنانی اخیرا مدعی شده بود که عمّار الموسوی مسئول روابط خارجی حزبالله سه روز است که با میانجیگری ترکیه در سفری محرمانه در عربستان سعودی به سر میبرد.
