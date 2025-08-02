فاصله سنی حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق چقدر بود؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ابنا: فاصله سنی حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق چقدر است؟ و آیا میشود نظریه ذبیح بودن اسماعیل را بدون منابع شیعی اثبات کرد؟
بنا بر دیدگاه قاطبه بزرگان شیعه، ذبیحالله همان حضرت اسماعیل علیهالسلام است. در میان اهل سنت، برخی با استناد به روایاتی، اسماعیل را ذبیحالله معرفی میکنند. (۱) برخی دیگر نیز اسحاق را ذبیحالله دانستهاند که در جای خود رد میشوند و دارای اعتبار نیستند. (۲)
نکته این است که گرچه یهودیان معتقدند که ذبیحالله همان اسحاق است و در تورات انعکاس یافته است، لکن از تناقضاتی که در تورات پیرامون این قضیه وجود دارد، استفاده میشود که ذبیحالله اسماعیل بوده است نه اسحاق.
برای نمونه تنها به بخشی از مطالب تورات که نشان از ذبیح بودن حضرت اسماعیل دارد، اشاره میکنیم:
۱. در سفر پیدایش باب ۲۲ آمده است که خدای متعال به حضرت ابراهیم علیهالسلام فرمود: «پسر یگانه خودت یعنی اسحاق را به کوه موریاه ببر و ذبح کن.» (۳) این در حالی است که در تورات کنونی، به ارشد بودن حضرت اسماعیل و اینکه وی قبل از اسحاق (زمانی که حضرت ابراهیم ۸۶ ساله بود) از هاجر به دنیا آمد، اشاره شده است. (۴) بنابراین قاعدتاً این پسر یگانه باید اسماعیل باشد نه اسحاق، در غیر این صورت، یگانه بودن اسحاق بیمعناست. به نظر میرسد که ماجرای یگانه بودن اسحاق بعدها توسط کاهنان یهود اضافه شده است.
۲. با توجه به اختلاف سنی چهاردهساله میان اسماعیل و اسحاق (اشارهشده در تورات کنونی)، (۵) مشخص میشود که تغییرات و جابجاییهایی در تورات صورت گرفته است تا ذبیح بودن به اسحاق نسبت داده شود. به این صورت که در سفر پیدایش باب ۲۱، تولد اسحاق بلافاصله بعد از ولادت حضرت اسماعیل ذکر شده است. (۶) درحالیکه ترتیب وقایع باید اینچنین باشد که بعد از تولد حضرت اسماعیل و هجرت او و مادرش به سرزمین مکه و فرمان به ذبح اسماعیل و سربلندی حضرت ابراهیم در این امتحان الهی، خداوند به پاداش این عمل، تولد اسحاق را به او بشارت داد.
۳. ازآنجاکه بنابر اذعان تورات، اسماعیل فرزند ارشد بود و از طرفی، در یهود ذبح فرزند نخست و نیز محصول نخست به خدا اختصاص دارد، (۷) بنابراین، ذبیحالله اسماعیل باید باشد نه اسحاق.
پینوشتها:
