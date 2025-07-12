کشف مُهر تربت سیدالشهداء(ع) در قلعه بیتلیس ترکیه + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ باستانشناسان ترکیه در حفاری و کاوشهای قلعه بیتلیس به کشف جالبی دست یافتند.
هفده باستانشناس در این قلعهی تاریخی، علاوه بر کشف قبرستان، شبکه آبرسانی، سرامیک و سکههای برنز، یک مُهر نماز از تربت سیدالشهداء(ع) کشف کردند.
این مُهر در سالن اصلی ساختمان کشف شد و روی آن اسامی اهل بیت(ع) و دعای نادعلی نقش بسته است.
به عقیده کارشناسان، میتوان قدمت این مهر را به نیمه دوم قرن شانزدهم و آغاز قرن هفدهم بین سالهای ۱۵۵۰ تا ۱۶۵۰، نسبت داد.
از ظاهر مهر مشخص است که متعلق به طبقه خاصی از جامعه است و نشاندهنده حضور قوی شیعیان در آن مناطق بوده است.
گفتنی است قلعه بتلیس (Bêdlîs) در شهر بتلیس در شرق ترکیه قرار دارد. این قلعه بر روی تپهای در مرکز شهر واقع شده و به دلیل موقعیت استراتژیک خود، اهمیت تاریخی زیادی دارد.
..................................
پایان پیام/ 167