  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

واکنش وزارت خارجه به بازداشت اتباع ایرانی مقیم آمریکا

۲۵ تیر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۵
کد خبر: 1708323
واکنش وزارت خارجه به بازداشت اتباع ایرانی مقیم آمریکا

مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه کشورمان اقدام نامشروع اخیر دولت آمریکا در بازداشت گسترده اتباع ایرانی مقیم آمریکا و برخورد غیرانسانی با آنها را قویا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا هاشمی رجا، مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان اقدام نامشروع  اخیر دولت آمریکا در بازداشت گسترده اتباع ایرانی مقیم آمریکا و برخورد غیرانسانی با آنها  را قویا محکوم کرد.

هاشمی رجا اظهار داشت: این اقدام آمریکا که متعاقب حمایت و دخالت این کشور از تجاوز نظامی و نامشروع رژیم صهیونی علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران صورت  پذیرفته آشکارا خلاف معیارهای متعارف حقوقی بین‌المللی است.

وی با ابراز نگرانی جدی از اقدام دولت آمریکا افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، وزارت امنیت میهنی آمریکا (DHS) به عنوان سیاست گذار و اداره مهاجرت آمریکا (ICE) به عنوان مجری، مبادرت به اعمال سیاستها و اقدامات سخت گیرانه و انجام عملیات گسترده انتظامی و امنیتی علیه اتباع ایرانی ساکن آمریکا نموده‌اند. این وضعیت نگرانی فزاینده  و جدی برای خانواده های ایرانیان بازداشت شده  به وجود آورده است.

وی با استناد به کنوانسیون روابط کنسولی 1963 وین، تعهد و مسوولیت دولت آمریکا  در ایجاد تسهیل برای دسترسی کنسولی به اتباع ایرانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن را یادآور شده و افزود: به‌رغم پیگیری‌های اولیه کنسولی تاکنون توضیح قانع کننده ای درباره دلائل بازداشت این شهروندان دریافت نکرده‌ایم. ما ضمن غیر قابل قبول دانستن رفتارهای سرکوبگرانه و غیرانسانی با این دسته از ایرانیان مقیم آمریکا خواهان احترام به حقوق و اعلام فوری مشخصات آنها و نیز تسهیل دسترسی کنسولی جهت ارائه خدمات لازم به آنها هستیم.

مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور اظهار نمود: محروم سازی صدها انسان از حق اقامت در کشور دیگر, صرفاً بر اساس ملیت یا مذهب آنها، مصداق تبعیض نژادی و نژاد پرستی نظام‌مند در هیأت حاکمه آمریکا بوده و ناقض هنجارهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشر بویژه اصل منع تبعیض و حقوق بنیادین بشر محسوب میشود و این امر بالطبع مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

هاشمی رجا با تأکید بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از حقوق اتباع خود، گفت: ما از هیچ اقدامی برای صیانت از حقوق ایرانیان در برابر آثار و تبعات ناشی از تصمیم تبعیض‌آمیز دولت آمریکا فروگذار نخواهیم کرد و چنانچه هر یک از هم‌وطنان تحت بازداشت  در آمریکا خواهان بازگشت به سرزمین مادری خود باشند از حمایت و مساعدت کامل دولت جمهوری اسلامی ایران برخوردار خواهند شد.

....................................
پایان پیام/ 167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha