واکنش وزارت خارجه به بازداشت اتباع ایرانی مقیم آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا هاشمی رجا، مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان اقدام نامشروع اخیر دولت آمریکا در بازداشت گسترده اتباع ایرانی مقیم آمریکا و برخورد غیرانسانی با آنها را قویا محکوم کرد.
هاشمی رجا اظهار داشت: این اقدام آمریکا که متعاقب حمایت و دخالت این کشور از تجاوز نظامی و نامشروع رژیم صهیونی علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران صورت پذیرفته آشکارا خلاف معیارهای متعارف حقوقی بینالمللی است.
وی با ابراز نگرانی جدی از اقدام دولت آمریکا افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی، وزارت امنیت میهنی آمریکا (DHS) به عنوان سیاست گذار و اداره مهاجرت آمریکا (ICE) به عنوان مجری، مبادرت به اعمال سیاستها و اقدامات سخت گیرانه و انجام عملیات گسترده انتظامی و امنیتی علیه اتباع ایرانی ساکن آمریکا نمودهاند. این وضعیت نگرانی فزاینده و جدی برای خانواده های ایرانیان بازداشت شده به وجود آورده است.
وی با استناد به کنوانسیون روابط کنسولی 1963 وین، تعهد و مسوولیت دولت آمریکا در ایجاد تسهیل برای دسترسی کنسولی به اتباع ایرانی در کوتاهترین زمان ممکن برای دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن را یادآور شده و افزود: بهرغم پیگیریهای اولیه کنسولی تاکنون توضیح قانع کننده ای درباره دلائل بازداشت این شهروندان دریافت نکردهایم. ما ضمن غیر قابل قبول دانستن رفتارهای سرکوبگرانه و غیرانسانی با این دسته از ایرانیان مقیم آمریکا خواهان احترام به حقوق و اعلام فوری مشخصات آنها و نیز تسهیل دسترسی کنسولی جهت ارائه خدمات لازم به آنها هستیم.
مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور اظهار نمود: محروم سازی صدها انسان از حق اقامت در کشور دیگر, صرفاً بر اساس ملیت یا مذهب آنها، مصداق تبعیض نژادی و نژاد پرستی نظاممند در هیأت حاکمه آمریکا بوده و ناقض هنجارهای بینالمللی در زمینه حقوق بشر بویژه اصل منع تبعیض و حقوق بنیادین بشر محسوب میشود و این امر بالطبع مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا را به دنبال خواهد داشت.
هاشمی رجا با تأکید بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از حقوق اتباع خود، گفت: ما از هیچ اقدامی برای صیانت از حقوق ایرانیان در برابر آثار و تبعات ناشی از تصمیم تبعیضآمیز دولت آمریکا فروگذار نخواهیم کرد و چنانچه هر یک از هموطنان تحت بازداشت در آمریکا خواهان بازگشت به سرزمین مادری خود باشند از حمایت و مساعدت کامل دولت جمهوری اسلامی ایران برخوردار خواهند شد.
