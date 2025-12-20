به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه آمریکایی انبیسی نیوز، به نقل از آنچه «یک منبعی که مستقیما در جریان قرار دارد» ادعا کرد: نتانیاهو قصد دارد در دیدار پیش رو با ترامپ او را در جریان طرحهای احتمالی جدید برای حمله به ایران قرار دهد.
مقامات صهیونیستی اذعان میکنند که تلآویو از اقدامات اخیر ایران در بازیابی و بازطراحی توان موشکی ایران نگران است؛ چراکه نیروهای نظامی ایران در حال گسترش تولید موشکهای بالستیک و بازسازی سامانههای پدافند هوایی هستند که پیشتر در حملات تجاوزکارانه اسرائیل آسیب دیدهاند.
ترامپ و نتانیاهو قرار است بزودی در فلوریدا و در اقامتگاه مارالاگو دیدار کنند وطبق اعلام این منابع قرار است نتانیاهو در این دیدار به ترامپ بگوید توسعه برنامه موشکی ایران تهدیدی را شکل داده که بایستی اقدامی سریع در خصوص آن صورت گیرد.
رژیم صهیونیستی و آمریکا پس از جنگ ۱۲ روزه با مطرح کردن تهدیدات مداوم به دنبال حفظ سایه جنگ هستند تا در فقدان عملیات جنگی، به اقتصاد و روحیه اجتماعی ایران ضربه بزنند.
اسرائیل همچنین مدعی است ایران در پی احیای تأسیسات غنیسازی هستهای است که به ادعای آنها در حملات آمریکا در ماه ژوئن هدف قرار گرفته بود؛ با این حال، تلآویو برنامه موشکی و بازسازی پدافند هوایی ایران را تهدید فوریتر معرفی میکند.
.
..........................
پایان پیام
نظر شما