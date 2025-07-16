موکب دانش آموزی دختران گیلانی در میدان شهدای ذهاب رشت برپا شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با دهه دوم ماه محرم، میدان شهدای ذهاب رشت به مدت سه روز میزبان موکب دانش‌آموزی دختران گیلانی بود که عصر سه‌شنبه به کار خود پایان داد.

حضوری از سر ارادت، ایمان و ایستادگی که در دل آن از محرم تا فلسطین و از عاشورا تا آستانه اشرفیه روایت شد.

هیئت دانش‌آموزی شهید مفتح خواهران سپاه ناحیه مرکزی رشت با برپایی موکبی سه‌روزه در میدان شهدای ذهاب، جلوه‌ای کم‌نظیر از حضور دانش‌آموزان دختر در میدان اقامه عزا و ترویج فرهنگ مقاومت را به نمایش گذاشت.

در این موکب که با مشارکت دانش‌آموزان ناحیه ۲ آموزش و پرورش رشت برگزار شد، پخش نذورات ساده و نمادین چون شربت، حلوا، پفیلا، بیسکویت و آش با عنوان «رزق‌های دخترانه» و «رزق‌های شهدایی» میان شهروندان، یاد شهیدان مدافع وطن و حرم را زنده نگاه داشت.

در حاشیه این برنامه، غرفه دل‌نوشته‌ها و امضای طومار دانش‌آموزی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

در بخش «رادیو محرم» نیز دختران دانش‌آموز با رجزخوانی، شعرخوانی، نقالی عاشورایی و قرائت دل‌نوشته‌هایی برای شهدای جنگ ۱۲ روزه، پیوندی عمیق میان حماسه کربلا و مظلومیت امروز فلسطین برقرار کردند.

اجرای گروه سرود توسط دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، پخش نماهنگ‌های حماسی و برگزاری نمایشگاه عکس شهدای مقاومت در جنگ ۱۲ روزه غزه از دیگر بخش‌های اثرگذار این موکب فرهنگی مذهبی بود.

در بخشی از موکب، خودروی سوخته‌ای که یادآور جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در آستانه اشرفیه بود، به نمایش درآمد؛ تصویری از درد و خشم که با روشنگری دانش‌آموزان همراه شد. شهروندان همچنین با لگدمال کردن پرچم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، انزجار خود را نسبت به این رژیم‌های جنایتکار ابراز کردند.

برپایی شمع‌هایی با عنوان «ایرانِ حسین» به یاد شهدای آستانه، اجرای مصاحبه‌های میدانی با موضوع جنگ ۱۲ روزه و اهدای یادگاری‌های فرهنگی به دختران دهه هشتادی و دهه نودی، از دیگر اقدامات برجسته موکب هیئت دانش‌آموزی غدیر بود که نشان داد دختران امروز گیلان، نه تنها پای روایت محرم ایستاده‌اند، بلکه پیام ایستادگی را نیز با خود حمل می‌کنند.

