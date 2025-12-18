خانه ای از جنس بهشت

  1. صفحه اصلی
گاهی بوی غذای پیچیده شده در کوچه، دم دمای ظهر ما را می برد به خاطرات سال های دور، سال هایی که فارغ از ابزارها و پیشرفت های امروزی زندگی می کردیم، با ذوق و شوق کودکانه مان دنیا را زیباتر و گرم تر از حالا لمس می کردیم، اما حالا زندگی جز گذراندن و نگاه کردن نیست، همه چیز با سرعت در حال عبور است و آیا کودکانمان در آینده تصویری که ما از گذشته مان داریم، از اکنون خود خواهند داشت؟

اگر بهشت را بخواهم در یک کلمه خلاصه کنم، بی‌تردید می‌گویم: «خانهٔ مادربزرگ». همان خانه‌ای که در بلوار امین ریشه دوانده بود و برای من، در آن سال‌های کودکی و نوجوانی، جهانی بود فراتر از چهار دیوار و یک حیاط.

خانه‌ای همکف، ویلایی و اصیل با نمای سنگ‌مرمری که هر قطعه‌اش یادگار روزهایی بود که هنوز زمان آرام‌تر می‌گذشت. نور آفتاب از پشت شیشه‌های بزرگ پنجرهٔ پذیرایی می‌تابید و بر فرش قرمز رنگ اتاق، نقش‌هایی از گرمی و زندگانی می‌انداخت. کنار اتاق، میز کوچکی بود با سماوری همیشه در جوش و بوی دل‌انگیز چای تازه‌دم که گویی لحظه‌شمار آمدن عزیزان بود. و در کنار آن میز، مادربزرگم — همان «ننه‌آقا»ی مهربان — می‌نشست و سکوت خانه را با ریختن چای در استکان‌های کوچکش پر از مهر می‌کرد.

تمام دلخوشی‌های آن سال‌ها در آن خانه خلاصه می‌شد و در وجود ننه‌آقا که سال‌هاست دیگر در کنارمان نیست. دلم برای جمعه‌هایش تنگ شده؛ جمعه‌هایی که با دورهمی‌های پرشور و بوی خورشت کرفس تا سر کوچه می‌پیچید. آن روزها، خانه حال و هوایی دیگر داشت: ناهارهای دسته‌جمعی، بازی‌های بی‌پایان کودکانه و شادی‌هایی ساده و بی‌قید. آنجا فقط یک مکان نبود؛ یک «زمان» بود، روزگاری از شادمانی‌های ناب و بی‌ریا.

و عصرانه‌های بهشتی‌اش… یادش بخواهد، با همان لبخند همیشگی، پولی در کف دستم می‌گذاشت و می‌گفت: «برو از سر کوچه نان بربریِ تازه و داغ بخر.» می‌دویدم تا نانوایی، پشت در می‌ایستادم و هنرمندی نانوا را تماشا می‌کردم که خمیرها را با حرکتی چابک شکل می‌داد. با نان داغ برمی‌گشتم و ننه‌آقا سفره‌ای رنگین پهن کرده بود با پنیر و خیار و گوجهٔ خردشده. درِ رو به حیاط باز بود و هوای تازه، فضای خانه را پر می‌کرد. بعد سراغ سماور می‌رفت و چایش را با عشق در استکان‌های کوچک قدیمی و نعلبکی‌های نقش‌دار می‌ریخت. چایش فقط یک نوشیدنی نبود؛ جرعه‌ای از مهر بود، امنیتی شیرین با طعم بهشت.

دلم برای آشپزخانهٔ ساده و تمیزش هم تنگ شده؛ آشپزخانه‌ای نه چندان بزرگ با کابینت‌های فلزی قدیمی و سنگ مرمرین، جایی که او خوش‌طعم‌ترین غذاها را در آن مهیا می‌کرد.

صد افسوس… سال‌هاست که نیستی، ننه‌آقا، و این خاطرات و لذت‌ها را تنها در خواب می‌بینم. خواب‌هایی که در آن دوباره کودک شده‌ام، بوی نان بربری داغ می‌آید و صدای خنده‌های از ته‌دل می‌پیچد. تو را می‌بینم که در آشپزخانه، با همان نگاه مهربان ایستاده‌ای.

و تنها این را می‌دانم که بخشی از وجودم، برای همیشه در آن خانه جا مانده است.

یاد عزیزانی که رفتند، همیشه در قلب ما زنده است. برای آنان که رفتند و بهشت را با خود بردند، یادشان گرامی و خاطرشان سبز.

مریم حلاج زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم

زهرا صالحی فر

