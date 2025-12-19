به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اعلام مرکز زمین‌لرزه‌نگاری اروپا _ مدیترانه، این زمین‌لرزه صبح جمعه ۲۸ آذر، ساعت ۱۰:۰۹ به وقت محلی رخ داده و مرکز آن در ۵۰ کیلومتری جنوب شهر تالقان، مرکز استان تخار افغانستان، ثبت شده است.

عمق این زمین‌لرزه ۳۵ کیلومتر اعلام شده و به دلیل کم‌عمق بودن، لرزش آن در شهرها و مناطق مختلفی از جمله تالقان، خان‌آباد، نهرین، فرخار، بغلان و مناطق اطراف احساس شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی از تلفات جانی یا خسارات جدی ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

