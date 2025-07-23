احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس در پی یک دوره بیماری در ۷۴ سالگی درگذشت.

وی متولد ۱۳۳۰ در بهشهر بود که ابتدا در رشته برق دانشگاه شیراز تحصیل کرد و مدرک دکتری اقتصادش را هم در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه ناتینگهام انگلستان گرفت.

توکلی همچنین استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بهشتی تهران بود که در سال ۱۳۹۲ بازنشسته شد.

او در دولت اول میرحسین موسوی وزیر کار شد و پس از استعفا از این سمت، سردبیری روزنامه «رسالت» ارگان منتقدان دولت وقت را برعهده گرفت.

سابقه نمایندگی مجلس در دوره‌های اول و هفتم تا نهم بخش دیگری از کارنامه اوست که در انتخابات دوره دهم نیز در فهرست ائتلاف اصولگرایان تهران قرار گرفت اما از راهیابی به مجلس بازماند.

توکلی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۰ کاندیدا شد که در هردو، رتبه دوم را به دست آورد.

