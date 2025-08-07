خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: امام علی(علیه السلام) در حکمت ۱۴۸ «نهج البلاغه» درباره نقش زبان در تجلی «شخصیت انسان» می فرماید: (انسان زیر زبان خود پنهان است [و تا سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد])؛ «الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ».



منظور از «مرء»؛ (انسان) در اینجا شخصیت و ارزش انسان است و منظور از «مخبوء»؛ (نهفته بودن) در زیر زبان این است که هنگامی که سخن بگوید شخصیت او آشکار می شود، چرا که سخن، ترجمان عقل و دریچه ای به سوی روح آدمی است و هر چه در روح اوست از خوب و بد، والا و پست، بر زبان و کلماتش ظاهر می شود. گاه انسان به افرادی برخورد می کند که از نظر ظاهر بسیار آراسته و پرابهت اند، اما همین که زبان به سخن می گشایند می بیند که چقدر تو خالی است، و بر عکس به افرادی برخورد می کند که ابداً ظاهری آراسته ندارند؛ اما هنگامی که زبان به سخن می گشایند، انسان احساس می کند شخص دانشمند و حکیمی است.



مرحوم علامه مجلسی این کلام را از «مصباح الشریعة» با اضافه ای از امام صادق از امیرمؤمنان علی(علیهما السلام) نقل کرده است و آن این که امام(علیه السلام) به دنبال این جمله می فرماید: «فَزِنْ کَلاَمَکَ وَ اعْرِضْهُ عَلَی الْعَقْلِ وَ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ کَانَ لِلَّهِ وَ فِی اللَّهِ فَتَکَلَّمْ بِهِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَالسُّکُوتُ خَیْرٌ مِنْه» (۱)؛ (حال که چنین است کلام خود را بسنج و بر عقل و معرفت عرضه دار هرگاه رضای خدا در آن است آن را بر زبان جاری کن و اگر غیر از آن است سکوت از چنین سخن گفتنی بهتر است).



درباره اهمیت این جمله کوتاه و تاثیر آن در شناخت انسان ها دانشمندان اسلامی، سخن های برجسته ای گفته اند از جمله ابن ابی الحدید در ذیل همین کلام حکمت آمیز می گوید: «مفهوم این کلام در عبارات مختلفی آمده، اما تعبیری که در اینجا آمده از نظر کوتاه بودن و پرمعنا بودن نظیر و مانند ندارد».(۲)



مرحوم مغنیه در «شرح نهج البلاغه» خود می گوید: «ادیب، فقیه و فیلسوف تنها با سخنانشان شناخته می شوند و همچنین وکلا و اخترشناسان، ولی طبیب و مهندس و مانند آنها هم با سخنانشان شناخته می شوند و هم با کارهایشان و به هر حال هر انسانی که سخنان تازه و مفیدی در اختیار برادر هم نوعش بگذارد عاقل، عالم، ادیب، فقیه و فیلسوف است، اما سخنوران فصیحی که اثر با ارزشی از خود به یادگار نگذارده اند سوفسطائیانی بیش نیستند، هر چند هزاران جلد نثر و نظم نوشته باشند».(۳)

تأثیر این سخن امام(علیه السلام) به قدری در شعر شعرا و ادیبان نمایان است.



سعدی می گوید:

تا مرد سخن نگفته باشد *** عیب و هنرش نهفته باشد

نیز می گوید:

زبان در دهان ای خردمند چیست *** کلید در گنج صاحب هنر

چو در بسته باشد چه داند کسی *** که گوهر فروش است یا پیله ور

شاعر دیگری می گوید:

آدمی مخفی است در زیر زبان *** این زبان پرده است بر درگاه جان

شاعر دیگری می گوید:

مرد، ار خزف و طلای کان است *** در زیر زبان خود نهان است. (۴)

پی نوشت: