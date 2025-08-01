به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با پایان یافتن مرحله استانی سی‌وهشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان گیلان، اسامی برگزیدگان این دوره از رقابت‌ها در بخش‌های مختلف شامل حفظ، قرائت، ترتیل، دعاخوانی و اذان در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بزرگسالان اعلام شد. این مسابقات با حضور ده‌ها قاری و حافظ برگزیده از شهرستان‌های مختلف گیلان برگزار گردید و با استقبال گسترده خانواده‌ها، فعالان قرآنی و جامعه مذهبی استان همراه بود.

در رشته حفظ ۱۰ جزء در بخش خواهران، معصومه مؤمن‌دوست از شهرستان فومن به مقام نخست دست یافت. زهرا تقی‌پور از بندرانزلی و فاطمه فدوی از رشت نیز به ترتیب دوم و سوم شدند. در بخش حفظ ۲۰ جزء نیز، مژگان علیزاده از رشت رتبه اول را کسب کرد و پس از وی، صفورا رمضان‌پور از رشت و زهرا یحیی‌زاده از آستانه اشرفیه، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی زیر ۱۸ سال در رشته حفظ کل، فاطمه پوردهنده از صومعه‌سرا رتبه اول، مینو مشعوفی از رودسر رتبه دوم و فاطمه‌زهرا کوه‌پیما از رشت رتبه سوم را کسب کردند. در همین رشته اما در بخش بزرگسالان، محبوبه شیخی از تالش موفق به کسب رتبه نخست شد و فاطمه حقوقی و سیده زینب تقواپور از رشت نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش ترتیل خواهران، عاطفه ناصح از رشت بر سکوی نخست ایستاد، فاطمه قاری از ماسال به عنوان نفر دوم معرفی شد و مریم صنعتی از لنگرود مقام سوم را کسب کرد. در رشته دعاخوانی نیز، هانیه کریمی خوشحال از لاهیجان عنوان نخست را به خود اختصاص داد، مستانه حسن‌زاده از رشت دوم شد و هاجر خورشیدی از بندرانزلی سوم شد.

در بخش قرائت زیر ۱۸ سال خواهران، فاطمه قویدل از رشت موفق به کسب رتبه اول شد. لیلا هلاکویی از تالش و فاطمه فلاح از رودسر نیز دوم و سوم شدند. در همین رشته در رده بزرگسالان، فاطمه علیزاده از رشت بار دیگر درخشید و رتبه نخست را از آن خود کرد. محدثه پرهیزگار از شفت و زینب پیدا از آستانه‌اشرفیه در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

در بخش آقایان نیز رقابت‌ها با شور و شکوه خاصی برگزار شد. در رشته حفظ ۱۰ جزء، ابوالفضل صابر از لاهیجان به مقام اول رسید و یاور پوراصغری از تالش دوم شد. در رشته حفظ ۲۰ جزء، ارشیا رجبی از فومن عنوان نخست را به دست آورد و پس از او، سیدپویا پروانه از صومعه‌سرا و سیدمحمدمهدی هاشمی از لنگرود دوم و سوم شدند.

در رشته حفظ کل زیر ۱۸ سال، محمدطاها شافعی از لاهیجان رتبه اول، سیدابوالفضل اقدسی از رشت رتبه دوم و امیرطاها فلاح‌دوست از رشت رتبه سوم را کسب کردند. در رده بزرگسالان این رشته، امیرمحمد عادلیان از فومن مقام نخست، محمدجواد کرمی از تالش مقام دوم و رضا جانی‌پور از لاهیجان مقام سوم را به دست آوردند.

در بخش ترتیل برادران، محمدحسین ایزدی از رشت رتبه اول را به خود اختصاص داد، علی ابراهیمی از رشت دوم شد و محمدرضا حسین‌پور از لاهیجان سوم شد. در رشته دعاخوانی، سیدمحمدعلی میرصالحی از رشت مقام اول، محمدحسین همت از رشت مقام دوم و سبحانعلی بشیری از تالش مقام سوم را از آن خود کردند.

در رشته اذان، مجتبی خوشرفتار از رشت رتبه اول را کسب کرد. سینا هنری از آستارا و حبیب رنجبر از لنگرود به ترتیب دوم و سوم شدند. در بخش قرائت زیر ۱۸ سال، علی طلوع از لاهیجان در جایگاه نخست ایستاد و علی عادلیان از فومن و محمدطاها دلداری از ماسال به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش بزرگسالان، ابراهیم تبسم چهره از آستانه‌اشرفیه رتبه اول، طاهرمرصادی از بندانزلی رتبه دوم و مهدی ساکت از رشت رتبه سوم را از آن خود کردند.

این رقابت‌ها که به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان برگزار شد، فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادهای قرآنی و تقویت فضای معنوی و فرهنگی در سطح استان فراهم آورد.

