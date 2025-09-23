راهیابی ۱۹ نفر از استان قم به مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ راه یافتگان به مرحله نهایی رشتههای آوایی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش آقایان و خانمها مشخص شدند.
بر این اساس و از بین ۱۳۸ نفر برگزیده در بخش آقایان، ۹ نفر به همراه یک گروه همخوانی از استان قم به بخش نهایی راه یافتند.
این افراد عبارتند از: مهدی اکبری و روح الله آقایی در رشته ترتیل، حمدیرضا صافی، حسین کریمی و سجاد وفایی در رشته حفظ ۲۰ جزء، علیرضا براتی در رشته حفظ کل زیر ۱۸ سال، شهاب امانتچی در رشته دعاخوانی، احمدرضا زیدانی و اسحاق عبداللهی در رشته قرائت تحقیق بالای ۱۸ سال و گروه بقیة الله (روح الله شفیعی لو، مهدی فروغی، سید حامد مهدیزاده، محمد مهدی سعی و محمد جواد قیاسی) در رشته همسرایی و همخوانی قرآن کریم.
همچنین در بخش خانمها و از بین ۹۱ برگزیده، ۹ نفر از استان قم هستند؛ به این ترتیب فاطمه پیروی سنگری و فاطمه دلیری در رشته ترتیل، زهره خلیلی و زینب دلیری در رشته حفظ ۲۰ جزء، زینب امینپور، هاجر مهر علیان کورتانی و فاطمه جعفری در رشته حفظ کل زیر ۱۸ سال، فائزه دمقی در رشته دعاخوانی، و نسیبه کرمی پارسا در رشته قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، در مرحله نهایی مسابقات آوایی به رقابت با نمایندگان دیگر استانها میپردازند.
مرحله نهایی این مسابقات به میزبانی استان کردستان و شهر سنندج برگزار خواهد شد.
