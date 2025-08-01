اعلام حمایت اساتید حوزه علمیه از مقام معظم رهبری و مردم غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۲ هزار نفر از مجتهدین و اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای ضمن حمایت از مقام رهبری جهان اسلام و مردم مظلوم غزه، محاکمه نتانیاهو جلاد وکودک کش و ترامپ قاتل و خون ریز به عنوان جنایتکار جنگی متجاوز به جمهوری اسلامی ایران در محاکم بین المللی را خواستار شدند.

در این بیانیه اینگونه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"وَ قَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ" (توبه، ۱۲)، "‌ای بیدار دلان جهان!‌ای آزادگان عالم!‌ای شیفتگان حق و عدالت!

جهان امروز، در بهت و حیرت، شاهد نسل کشی ددمنشانه رژیم صهیونیستی و محاصره غذایی کودکان و زنان و مردم بی دفاع غزه و همزمان با آن گستاخی‌های بی‌شرمانه و جنون‌آمیز رئیس‌جمهور پریشان‌گوی آمریکا است. اینک بر همه مسلمانان بیدار و آزادی‌خواهان با وجدان جهان واجب است که بپا خیزند و محاصره مردم مظلوم فلسطین را در هم شکنند و مردم گرسنه وتشنه و بی پناه و آواره را نجات دهند. از جانب دیگر گستاخی بی‌سابقه رئیس جمهور قمارباز امریکا و طرح ترور و ضربه زدن به ساحت قدسی مقام عظمای ولایت و رهبری جهان اسلام نیات پلید آنها برای سنجش میزان حساسیت جهان اسلام را نشان میدهد. این اظهارات سخیف، دهن‌کجی آشکار به میلیون‌ها مسلمان و آزاده در سراسر گیتی است و نشان از عمق استیصال و وحشت دشمنان از قدرت معنوی و نفوذ بی‌بدیل رهبری الهی دارد.

به رئیس جمهور بی خرد امریکا اعلام می‌کنیم که ولایت و مرجعیت: خط قرمز امت اسلامی است.

اینک حوزویان بیدار در همه سطوح، اعم از مراجع عظام تقلید، اساتید محترم، محققان برجسته و طلاب غیرتمند سراسر کشور، همگام با بیداری و خروش بی‌سابقه امت اسلامی و تمامی آزادی‌خواهان جهان، ضمن محکوم کردن این گستاخی بی‌شرمانه به شدیدترین وجه ممکن، قاطعانه اعلام می‌دارند که کوچکترین تعرض و سوءقصد به ساحت مقدس ولایت فقیه و زعامت و مرجعیت شیعه، به منزله اعلام جنگ آشکار و تمام‌عیار با اسلام و تمامی مسلمانان جهان است. پاسخ این توطئه شوم، جهاد همگانی و قاطع امت اسلامی برای نابودی کامل سردمداران دولت مستکبر آمریکا، رژیم کودک‌کش و غاصب صهیونیستی و تمامی هم‌پیمانان خائن و مزدوران منطقه‌ای آنها خواهد بود. در این مسیر مقدس، جواز شرعی و عقلی برای ضربه زدن به جان، مال و منافع دشمنان قسم‌خورده اسلام در منطقه و سراسر گیتی، صادر شده است.

یاوه‌گویی‌های دیکتاتور دیوانه امریکا هرگز نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند. او باید بداند که ملت‌های مسلمان و غیرتمند، دهانی را که به تهدید مقام رفیع ولایت و رهبری جهان اسلام باز شود، با مشت‌های پولادین خود خرد خواهند کرد.

ترامپ جنایتکار بابت ریختن خون مطهر سردار عزیزمان، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، یک جان به ما بدهکار و یک انتقام بزرگ از ما طلبکار است. اینک به همه آزادی‌خواهان جهان و تمامی دوستداران و رهروان راه روشن شهید سلیمانی عزیز اعلام می‌کنیم: دوران خویشتن‌داری و صبر انقلابی به پایان رسیده است. زین پس، خون و مال آن قاتل سفاک و جنایتکار، دونالد ترامپ، حلال بوده و انتقام خون پاک آن شهید، بر هر زن و مرد مسلمان و آزادی‌خواه در هر نقطه از جهان، فرض و واجب شرعی و اخلاقی است. این اقدام، تنها در مقام قصاص عادلانه و دفاع مشروع از دین، ملت و حیثیت امت اسلامی است.

از قوه محترم قضائیه جمهوری اسلامی ایران، هم مصرانه تقاضا داریم تا با جدیت تمام، طرح دعوی و پیگیری در محاکم قضایی بین‌المللی علیه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهوی جلاد و خونریز را، که دستشان به خون هزاران نفر از مردم بی‌دفاع غزه، لبنان، سوریه، یمن، عراق و ایران آلوده است، به اتهام جنایات جنگی و فساد فی‌الارض در دستور کار قرار دهند. مدارک و شواهد فراوان، گواه بر این جنایات هولناک است و عدالت جهانی، خواستار محاکمه و مجازات این جرثومه‌های فساد است. انتقام سایر جنایات بی‌شمار این مفسدان عالم‌سوز، به جای خود محفوظ خواهد بود و امت اسلامی هرگز از خون مظلومان نخواهد گذشت.

ان الله عزیز ذوانتقام

دبیرخانه تشکل اساتید حوزه علمیه قم

