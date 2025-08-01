تاکید عراقچی بر هماهنگی حداکثری وزارت امور خارجه برای تسهیل سفر اربعین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی در گفت‌وگو با «رادیو اربعین» با اشاره به فعالیت کمیته سیاسی و کنسولی ستاد اربعین که زیر نظر وزارت امور خارجه فعالیت می‌کند، این مسئولیت را نعمتی برای حضور و خدمت به زائران امام حسین علیه‌السلام عنوان کرد.

وی افزود: ورود میلیونی زائران ایرانی به عراق نیازمند هماهنگی‌های دقیق با دولت عراق و استان‌های مرزی آن کشور است تا عبور و مرور در کمال امنیت و نظم انجام شود.

وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد: برای تأمین امنیت زائران در شهرهای زیارتی همچون نجف و کربلا و رسیدگی به مسائل کنسولی زائرانی که گذرنامه خود را گم کرده‌اند یا به کمک نیاز دارند، کنسولگری‌های ایران در عراق در حالت آماده‌باش قرار دارند.

عراقچی گفت: در نجف و کربلا ستادهای ویژه‌ای برای امور مفقودین، گمشده‌ها، بیماران و سایر مسائل ضروری راه‌اندازی شده و به‌صورت شبانه‌روزی به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی همچنین به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با کشورهای پاکستان و افغانستان برای عبور زائران این کشورها از خاک ایران و ورود به عراق اشاره کرد و افزود: وزارت امور خارجه در حوزه صدور ویزا، حمل‌ونقل، امنیت مسیر و دیگر جنبه‌های اجرایی، نهایت تلاش خود را برای تسهیل سفر این زائران به کار بسته است.

عراقچی با اشاره به عظمت راهپیمایی اربعین، این مراسم را یک رزمایش بزرگ سیاسی، اعتقادی و اجتماعی برای شیعیان دانست و گفت: هر زائر ایرانی در این مراسم، نقش یک سفیر جمهوری اسلامی را ایفا می‌کند. این حضور عظیم باید جلوه‌ای از عزت، خردمندی، نظم و هماهنگی شیعه در سطح جهانی باشد.

وزیر خارجه ایران با اشاره به حضور بیش از بیست میلیون زائر از کشورهای مختلف در مراسم اربعین تأکید کرد: راهپیمایی اربعین فقط یک رویداد زیارتی نیست بلکه پیام مهمی برای جهان درباره قدرت و وحدت شیعه دارد.

عراقچی اظهار امیدواری کرد که زائران ایرانی با رعایت آداب، قوانین و حفظ شأن و عظمت این مراسم، چهره‌ای شایسته از ملت ایران به نمایش بگذارند.

وزیر خارجه تصریح کرد: صدای اربعین باید همواره زنده باشد و حتی آسیب‌های فیزیکی به ساختمان‌ها نیز نباید مانعی برای استمرار این رسالت فرهنگی و رسانه‌ای شود.

..............................

پایان پیام/