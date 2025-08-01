به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی دولت گفت: جلسات ستاد مرکزی اربعین تشکیل شده و تقسیمکاری بین دستگاههای اجرایی انجام گرفته است.
وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای اقتدار و اشاره به برگزاری مراسم با حضور مقام معظم رهبری، به اهمیت دو مؤلفه «دین» و «دانش» بهعنوان پایههای سرمایه اجتماعی در میان شیعیان اشاره کرد و راهپیمایی اربعین را جلوهای از تحقق این ارزشها دانست.
مهاجرانی با تاکید بر لزوم برنامهریزی و هماهنگی برای تسهیل سفرهای زائران، اظهار کرد: جلسات ستاد مرکزی اربعین تشکیل شده و تقسیمکاری بین دستگاههای اجرایی انجام گرفته است. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی مسئول ایجاد و توسعه ناوگان حملونقل هوایی، زمینی و دریایی شده و وزارت بهداشت نیز وظیفه ارائه خدمات درمانی به زائران را بر عهده دارد. همچنین، وزارت ارتباطات مأمور تأمین اینترنت پرسرعت و پایدار در نقاط مرزی و مسیرهای منتهی به عراق شده است.
وی افزود: وزارت امور خارجه اقدامات هماهنگکنندهای را با دولت عراق انجام داده و در این راستا، فعالیت پایانههای دریایی از بندر خرمشهر به بندر بصره از دهم مرداد آغاز خواهد شد. عملیات پروازی نیز از 17 تا 26 مرداد ماه ادامه خواهد داشت و در این مدت، 172 راهدارخانه در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین فعال خواهند بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره سازوکار نظارت بر اجرای مصوبات، گفت: با وجود تعهد قلبی مردم و مسئولان نسبت به اربعین، سازوکاری مشخص برای نظارت طراحی شده است که ذیل معاون اول ریاستجمهوری پیگیری میشود. این نظارتها ناظر بر اجرای تعهدات دستگاههای مختلف و هماهنگی بینبخشی است.
مهاجرانی درباره وضعیت تأمین ارز برای زائران نیز اظهار کرد: موضوع در ستاد اربعین مطرح و بهصورت بخشی از تقسیم کار ملی دنبال شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعطیلیهای احتمالی افزود: پیشنهاد تعطیلی سراسری در مردادماه با هدف صرفهجویی در مصرف آب و برق مطرح شد، اما پس از بررسی گزارش وزارت نیرو، مشخص شد که این صرفهجویی در حدی نیست که تعطیلی عمومی را توجیه کند، بنابراین، برنامهای برای تعطیلی کشور وجود ندارد و فعالیت ادارات بهصورت عادی ادامه خواهد یافت.
وی همچنین تاکید کرد: معنویت سفر اربعین به حدی والاست که ارزشهای مادی و وعدههای جانبی در برابر آن رنگ میبازند.
مهاجرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیتهای زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، امکان حضور امن و راحت زائران در مراسم اربعین امسال فراهم شود.
