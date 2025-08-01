اربعین، رزمایش بزرگ سیاسی، اعتقادی و اجتماعی شیعیان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از زائران و دست‌اندرکاران راهپیمایی اربعین، از اقدامات انجام‌شده در کمیته سیاسی و کنسولی ستاد مرکزی اربعین خبر داد.

عباس عراقچی در گفت‌وگو با «رادیو اربعین» با اشاره به فعالیت کمیته سیاسی و کنسولی ستاد اربعین زیر نظر وزارت امور خارجه، این مسئولیت را نعمتی برای حضور و خدمت به زائران امام حسین علیه‌السلام اعلام کرد.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: ورود میلیونی زائران ایرانی به عراق نیازمند هماهنگی‌های دقیق با دولت عراق و استان‌های مرزی آن کشور است تا عبور و مرور در کمال امنیت و نظم انجام شود.

عباس عراقچی خاطرنشان کرد: برای تأمین امنیت زائران در شهرهای زیارتی همچون نجف و کربلا و رسیدگی به مسائل کنسولی زائرانی که گذرنامه خود را گم کرده‌اند یا به کمک نیاز دارند، کنسولگری‌های ایران در عراق در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وزیر امور خارجه گفت: در نجف و کربلا ستادهای ویژه‌ای برای امور مفقودین، گمشده‌ها، بیماران و سایر مسائل ضروری راه‌اندازی شده است و به‌صورت شبانه‌روزی به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

عباس عراقچی همچنین به هماهنگی‌ها با کشورهای پاکستان و افغانستان برای عبور زائران این کشورها از خاک ایران و ورود به عراق اشاره کرد و افزود: وزارت امور خارجه در حوزه صدور ویزا، حمل‌ونقل، امنیت مسیر و دیگر جنبه‌های اجرایی، نهایت تلاش خود را برای تسهیل سفر این زائران به کار بسته است.

وزیر امور خارجه با اشاره به عظمت راهپیمایی اربعین، این مراسم را یک رزمایش بزرگ سیاسی، اعتقادی و اجتماعی برای شیعیان دانست و گفت: هر زائر ایرانی در این مراسم، نقش یک سفیر جمهوری اسلامی را ایفا می‌کند.

وی افزود: این حضور عظیم باید جلوه‌ای از عزت، خردمندی، نظم و هماهنگی شیعه در سطح جهانی باشد.

وزیر امور خارجه با اشاره به حضور بیش از بیست میلیون زائر از کشورهای مختلف تأکید کرد: راهپیمایی اربعین فقط یک رویداد زیارتی نیست بلکه پیام مهمی برای جهان درباره قدرت و وحدت شیعه دارد.

عراقچی اظهار امیدواری کرد: زائران ایرانی با رعایت آداب، قوانین و حفظ شأن و عظمت این مراسم، چهره‌ای شایسته از ملت ایران به نمایش بگذارند.

در ادامه این گفت‌وگو، وزیر امور خارجه از فعالیت رسانه‌ای رادیو اربعین نیز قدردانی کرد و آن را تلاشی ارزنده در راستای اطلاع‌رسانی، معنویت‌آفرینی و هم‌افزایی بین زائران توصیف کرد.

وی گفت: رادیو اربعین نقش مهمی در هدایت زائران، افزایش آگاهی عمومی، و پاسخ به دغدغه‌های فرهنگی و سیاسی دارد و ادامه فعالیت این شبکه را ضروری دانست.

وزیر امور خارجه در پایان این گفت‌وگو به تأثیرات شخصی زیارت اربعین در زندگی خود نیز اشاره کرد و گفت: در سخت‌ترین لحظات زندگی، همیشه به اهل بیت علیهم‌السلام متوسل شده و هیچ‌گاه در خانه‌ای غیر از خانه اهل بیت را نزده است.

عراقچی، دعا برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) و عزت ملت ایران را از مهم‌ترین نیازهای امروز دانست و از مردم خواست که این خواسته‌ها را در زیارت‌های خود فراموش نکنند.

وی همچنین ضمن قدردانی از مجریان، برنامه‌سازان و عوامل رسانه ملی تأکید کرد: صدای اربعین باید همواره زنده باشد و حتی آسیب‌های فیزیکی به ساختمان‌ها نیز نباید مانعی برای استمرار این رسالت فرهنگی و رسانه‌ای شود.

عباس عراقچی در پایان برای همه خادمان اربعین و مردم ایران آرزوی توفیق، سلامت و عزت و بر نقش دعاهای ملت در موفقیت کشور تأکید کرد.

