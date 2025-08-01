اطلاعیه سفارت ایران در کابل درباره روادید زیارتی اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اظهار داشت که با آغاز روند صدور روادید زیارتی اربعین عراق، روند صدور این روادیدها در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز به طور رسمی آغاز شده است.

در این راستا، ضوابط و شرایط مربوط به صدور روادید زیارتی اربعین به شرکت‌های مسافرتی و زائران مرتبط ابلاغ شده تا فرآیند درخواست و صدور روادید با سهولت و شفافیت بیشتری انجام شود.

بر اساس این اطلاعیه، زائران افغانستانی می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های ایران در کشور، نسبت به ثبت درخواست و دریافت روادید زیارتی خود اقدام کنند تا بتوانند در مراسم معنوی اربعین شرکت نمایند.

سفارت ایران تاکید دارد که تمامی مراحل صدور روادید مطابق با قوانین و مقررات بین‌المللی و با رعایت شرایط بهداشتی و امنیتی به دقت انجام خواهد شد.

پیش‌تر نیز، مجید پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، در جلسه ستاد مرکزی اربعین، از فراهم شدن شرایط لازم برای حضور اتباع افغانستانی مجاز و مقیم ایران در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داده بود.

وی گفته بود: «در خصوص اتباع، آن‌هایی که مجاز هستند می‌توانند با سند خادم و طبق روال مانند اتباع ایرانی به زیارت اربعین مشرف شوند و هیچ مشکلی ندارند، خصوصاً برادران عزیز افغانستانی.»

پورجمشیدیان تصریح کرده بود که خدمات مرتبط با زیارت اربعین تنها به اتباع دارای اقامت قانونی و مجوز معتبر ارائه خواهد شد و افزود: «ما به اتباعی که غیرمجاز هستند خدماتی ارائه نمی‌کنیم.»



