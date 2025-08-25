بغداد پیگیر آزادی زندانیان عراقی در عربستان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فؤاد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه عراق، در حاشیه نشست فوقالعاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، با فیصل بن فرحان، همتای سعودی خود دیدار کرد.
وزارت امور خارجه عراق در بیانیهای اعلام کرد که در این ملاقات، دو طرف به گفتگو و تبادل نظر درباره راههای توسعه روابط دوجانبه میان دو کشور برادر پرداختند و بر اهمیت تقویت همکاریهای مشترک در حوزههای مختلف تأکید کردند.
فؤاد حسین و فیصل بن فرحان همچنین به نقش حیاتی کمیته سیاسی-امنیتی مشترک میان عراق و عربستان سعودی اشاره کردند و بر ضرورت برگزاری هرچه سریعتر نشست این کمیته تأکید نمودند.
براساس این بیانیه، وزیر امور خارجه عراق نامه رسمی کشورش درباره درخواست آزادی زندانیان عراقی محبوس در زندانهای عربستان را به همتای سعودی خود تحویل داد.
وزارت امور خارجه عراق همچنین در بیانیهاش تأکید کرده که دولت عراق با جدیت پیگیر این پرونده خواهد بود و این اقدام در راستای تقویت پیوندهای برادرانه میان دو کشور صورت میگیرد.
از سوی دیگر، روز گذشته منابع خبری عراق به نقل از یک عضو کمیته حقوقی پارلمان این کشور گزارش دادند که همراه داشتن تصاویری از شخصیتهای مذهبی مانند سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، یا سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزبالله لبنان، و همچنین گرفتن عکس در قبرستان بقیع، از جمله دلایل بازداشت برخی افراد بوده است.
«رائد المالکی» عضو کمیته حقوقی مجلس نمایندگان عراق، با اعلام همبستگی با خانوادههای زندانیان عراقی در عربستان سعودی، تأکید کرد که بازداشت این افراد به دلیل تخلفات مرتبط با دستورالعملهای حج و عمره صورت گرفته و نه بهخاطر جرائم سیاسی یا کیفری.
وی توضیح داد که مواردی چون همراه داشتن تصاویر شخصیتهای مذهبی مانند رهبر جریان صدر یا شهید حسن نصرالله یا گرفتن عکس در قبرستان بقیع، از جمله دلایل بازداشت آنان بوده است.
المالکی اقدامات اتخاذشده از سوی مقامات سعودی را «سختگیرانه و خودسرانه» توصیف کرد و ادامه بازداشت این افراد به مدت حدود ۱۱ ماه را نشانهای از ضعف عملکرد دولت عراق در پیگیری این پرونده دانست.
او از وزارت امور خارجه و سازمان حج عراق خواست تا تلاشهای خود را برای آزادی زندانیان و تضمین حقوق آنان افزایش دهند.
این نماینده پارلمان عراق افزود: سازمان حج باید زائران حج و عمره را نسبت به قوانین و مقررات عربستان سعودی آگاه سازد. چرا که آنچه رخ داده صرفاً تخلفاتی جزئی بوده است.
رائد المالکی تاکید کرد: در گفتوگویی با وزارت امور خارجه، به من اطلاع داده شد که تعداد زندانیان عراقی در عربستان به ۱۰۰ نفر میرسد؛ ۹ نفر از آنان به دلیل مسائل مربوط به انتشار محتوا و موارد مشابه در بازداشت هستند و سایر بازداشتیها به اتهامات و جرائم دیگری محکوم شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: نمیتوان گفت که عربستان سعودی در قبال شهروندان عراقی با هدف انجام مبادله زندانیان سعودی در عراق سختگیری میکند؛ چرا که این دو پرونده کاملاً متفاوت هستند. با این حال، امیدواریم که آزادی زندانیان عراقی در اسرع وقت و بر اساس روندهای قانونی معمول یا از طریق صدور عفو صورت گیرد و این موضوع در حال حاضر در دستور کار قرار دارد.
عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق تصریح کرد: در صورت صدور عفو، روند آزادی زندانیان عراقی تسریع خواهد شد و وزیر امور خارجه میتواند زندانیان را همراه خود به بغداد بازگرداند.
وزیر دادگستری عراق اعلام کرد که «بر اساس آخرین آمار موجود، تعداد زندانیان سعودی در عراق ممکن است به ۷۰ نفر برسد که حدود پنج نفر از آنان به مجازات اعدام محکوم شدهاند». این آمار نشاندهنده حساسیت و پیچیدگی پروندههای قضایی میان دو کشور است و میتواند تأثیر مستقیمی بر روند مذاکرات و همکاریهای دوجانبه داشته باشد.
