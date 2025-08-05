نشانه های شیعه حقیقی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: قال الامام العسکری (ع): «شِیعَةُ عَلِیٍّ ع هُمُ الَّذِینَ یُؤْثِرُونَ إِخْوَانَهُمْ عَلی‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ هُمُ الَّذِینَ لَا یَرَاهُمُ اللَّهُ حَیْثُ نَهَاهُمْ وَ لَا یَفْقِدُهُمْ حَیْثُ أَمَرَهُمْ وَ شِیعَةُ عَلِیٍّ هُمُ الَّذِینَ یَقْتَدُونَ بِعَلِیٍّ ع فِی إِکْرَامِ إِخْوَانِهِمُ الْمُؤْمِنِین»[۱].

وجود مقدس امام عسکری (ع) در این کلام خود به برخی از ویژگی‎های شیعه حقیقیِ امیرالمؤمنین اشاره کرده است؛

۱- اولین ویژگی شیعه حقیقی که مربوط به بُعد اجتماعی می‎باشد این است که برادر دینی خود را نسبت به خویش مقدم می‎دارد لذا نهایت تلاش خود را به کار می‎بندد تا مشکلات دیگران را برطرف کند. أبان ابن تَغلِب می‎گوید: با امام صادق (ع) در حال طواف خانه خدا بودم که متوجه شدم شخصی مرا صدا می‎زند؛ با خود گفتم فرصت طواف در کنار وجود مقدس معصوم (ع) کمتر پیش می‎آید لذا به آن شخص توجه نکردم، بعد از چند لحظه، حضرت (ع) به من نگاه کرد و فرمود چرا به شخصی که تو را صدا می‎زند توجه نمی‎کنی؟ نزد او برو و ببین چه مشکلی دارد. أبان بن تغلب می‎گوید به سمت آن شخص رفتم و مشکل او را جویا شدم و متوجه شدم که مشکل مالی دارد من نیز نیمی از پول خود را به آن شخص دادم و مجدداً به نزد حضرت (ع) برگشتم و ماجرا را برای ایشان شرح دادم. ایشان (ع) در پاسخ فرمود: «کار مهمی انجام نداده ای زیرا باید پول خود را سه قسمت می‎کردی و دو قسمت را به برادر دینی‎ات می‎پرداختی و مابقی را برای خود نگاه می‎داشتی».

متأسفانه در جامعه امروز، کمتر از این قبیل امور دیده می‎شود و شاید علت این باشد که برخی از افراد سودجو، حسن نیت و اعتماد افراد را از بین برده‎اند. اما اگر تلاش کنیم تا فرهنگ فداکاری و ایثار در جامعه زنده شود، شاید بتوان گفت که دیگر مستمند و نیازمندی در جامعه وجود نخواهد داشت.

۲- ویژگی دیگری که امام عسکری (ع) برای شیعه حقیقی بیان کرده است، پرهیز از گناه و عمل به وظایف دینی است. بر اساس تعبیر حضرت (ع) شیعه حقیقی کسی است که در جایی که خدا نهی کرده، حضور نداشته باشد و در جایی که خداوند امر و توصیه کرده است، حاضر باشد؛ به عنوان مثال اگر وقت نماز است، خود را در صحنه نماز حاضر کند و اگر صحنه آشوب و تخریب بعد از انتخابات است، باید هرچه سریع‎تر صحنه را ترک کند و اگر اعتراضی نیز داشته باشد، باید از طریق دستگاه‎های قانونی به آن رسیدگی کند.

۳- ویژگی سوم شیعیان واقعی، اکرام برادران دینی است لذا شیعه حقیقی هنگامی که برادر دینی خود را می‎بیند او را اکرام و احترام می‎کند؛ البته ثمره این کار متوجه خود فرد می‎شود زیرا خداوند نیز او را تکریم و احترام می‎کند.

قال الامام موسی بن جعفر(ع): طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبنا فی غیبة قائمنا الثابتین علی موالاتنا و البراءة من اعدائنا اولئک منا و نحن منهم قد رضوا بنا ائمة و رضینا بهم شیعة و طوبی لهم، هم و الله معنا فی درجتنا یوم القیامة.[۲]

امام کاظم(ع) فرمود:

آفرین به شیعیان ما که در زمان غیبت قائم ما، به دوستی ما، چنگ زنندگانند و در ولایت و دوستی ما و در برائت از دشمنان ما، ثابت قدمانند. آنان، از ما هستند و ما، از آنانیم. آنان، به پیشوایی و امامت ما خاندان، راضی و خشنود شدند و ما، به شیعه بودن آنان، راضی شدیم. خوشا به حال آنان، سوگند به خدا! که آنان، در قیامت، در مرتبه ی ما با ما هستند.

بحار الانوار ۵۱: ۱۵۱، ح ۶.

