نشانه های شیعه حقیقی

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: قال الامام العسکری (ع): «شِیعَةُ عَلِیٍّ ع هُمُ الَّذِینَ یُؤْثِرُونَ إِخْوَانَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ هُمُ الَّذِینَ لَا یَرَاهُمُ اللَّهُ حَیْثُ نَهَاهُمْ وَ لَا یَفْقِدُهُمْ حَیْثُ أَمَرَهُمْ وَ شِیعَةُ عَلِیٍّ هُمُ الَّذِینَ یَقْتَدُونَ بِعَلِیٍّ ع فِی إِکْرَامِ إِخْوَانِهِمُ الْمُؤْمِنِین»[۱].
وجود مقدس امام عسکری (ع) در این کلام خود به برخی از ویژگیهای شیعه حقیقیِ امیرالمؤمنین اشاره کرده است؛
۱- اولین ویژگی شیعه حقیقی که مربوط به بُعد اجتماعی میباشد این است که برادر دینی خود را نسبت به خویش مقدم میدارد لذا نهایت تلاش خود را به کار میبندد تا مشکلات دیگران را برطرف کند. أبان ابن تَغلِب میگوید: با امام صادق (ع) در حال طواف خانه خدا بودم که متوجه شدم شخصی مرا صدا میزند؛ با خود گفتم فرصت طواف در کنار وجود مقدس معصوم (ع) کمتر پیش میآید لذا به آن شخص توجه نکردم، بعد از چند لحظه، حضرت (ع) به من نگاه کرد و فرمود چرا به شخصی که تو را صدا میزند توجه نمیکنی؟ نزد او برو و ببین چه مشکلی دارد. أبان بن تغلب میگوید به سمت آن شخص رفتم و مشکل او را جویا شدم و متوجه شدم که مشکل مالی دارد من نیز نیمی از پول خود را به آن شخص دادم و مجدداً به نزد حضرت (ع) برگشتم و ماجرا را برای ایشان شرح دادم. ایشان (ع) در پاسخ فرمود: «کار مهمی انجام نداده ای زیرا باید پول خود را سه قسمت میکردی و دو قسمت را به برادر دینیات میپرداختی و مابقی را برای خود نگاه میداشتی».
متأسفانه در جامعه امروز، کمتر از این قبیل امور دیده میشود و شاید علت این باشد که برخی از افراد سودجو، حسن نیت و اعتماد افراد را از بین بردهاند. اما اگر تلاش کنیم تا فرهنگ فداکاری و ایثار در جامعه زنده شود، شاید بتوان گفت که دیگر مستمند و نیازمندی در جامعه وجود نخواهد داشت.
۲- ویژگی دیگری که امام عسکری (ع) برای شیعه حقیقی بیان کرده است، پرهیز از گناه و عمل به وظایف دینی است. بر اساس تعبیر حضرت (ع) شیعه حقیقی کسی است که در جایی که خدا نهی کرده، حضور نداشته باشد و در جایی که خداوند امر و توصیه کرده است، حاضر باشد؛ به عنوان مثال اگر وقت نماز است، خود را در صحنه نماز حاضر کند و اگر صحنه آشوب و تخریب بعد از انتخابات است، باید هرچه سریعتر صحنه را ترک کند و اگر اعتراضی نیز داشته باشد، باید از طریق دستگاههای قانونی به آن رسیدگی کند.
۳- ویژگی سوم شیعیان واقعی، اکرام برادران دینی است لذا شیعه حقیقی هنگامی که برادر دینی خود را میبیند او را اکرام و احترام میکند؛ البته ثمره این کار متوجه خود فرد میشود زیرا خداوند نیز او را تکریم و احترام میکند.
قال الامام موسی بن جعفر(ع): طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبنا فی غیبة قائمنا الثابتین علی موالاتنا و البراءة من اعدائنا اولئک منا و نحن منهم قد رضوا بنا ائمة و رضینا بهم شیعة و طوبی لهم، هم و الله معنا فی درجتنا یوم القیامة.[۲]
امام کاظم(ع) فرمود:
آفرین به شیعیان ما که در زمان غیبت قائم ما، به دوستی ما، چنگ زنندگانند و در ولایت و دوستی ما و در برائت از دشمنان ما، ثابت قدمانند. آنان، از ما هستند و ما، از آنانیم. آنان، به پیشوایی و امامت ما خاندان، راضی و خشنود شدند و ما، به شیعه بودن آنان، راضی شدیم. خوشا به حال آنان، سوگند به خدا! که آنان، در قیامت، در مرتبه ی ما با ما هستند.
بحار الانوار ۵۱: ۱۵۱، ح ۶.
منابع:
۱. بحارالأنوار، ج۶۵، باب ۱۹، ص۱۶۲.
۲. بحارالأنوار، ج ۵۱، ۱۵۱، ح ۶.
نظر شما