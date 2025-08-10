به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سیدسلمان علوی دبیر ستاد راهبری شعر حوزههای علمیه با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت اربعین حسینی اظهار کرد: پیادهروی اربعین یک همایش عظیم انسانی و الهی در جهت بسط بینالمللی تمدن اسلامی است. لازم است از این ظرفیت برای بیدارسازی خفتگان عالم که در برابر جنایات طواغیت امروز سکوت کردهاند استفاده کرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که زنان و کودکان فلسطینی در سکوت شرمآور نهادهای بینالمللی تحت ظالمانهترین رفتارهای غیربشری رژیم صهیونیستی و کشتار و تحریم غذایی به سر میبرند، شاعران طلبه همگام با سایر آزادگان ایران و جهان سکوت را جایز ندانسته و این بار فریاد روشنگری خود را فراتر از مرزهای ایران بلند کرده است.
دبیر ستاد راهبری شعر حوزههای علمیه، اعزام کاروان تبلیغی شاعران حوزههای علمیه به عراق را گام نوینی در عرصهی تبلیغی دینی دانست و تصریح کرد: با هماهنگی معاونت تبلیغ حوزههای علمیه، گروهی از شاعران آئینی برای ترویج شعائر حسینی و تبلیغ معارف اهلبیت(ع) با زبان شعر به کشور عراق اعزام خواهند شد. این اقدام نشان میدهد که حوزههای علمیه به دنبال بهکارگیری روشهای خلاقانه و جذاب برای انتقال مفاهیم دینی به نسل جوان و عموم مردم هستند. زبان شعر، زبان دلهاست و میتواند معارف بلند عاشورا را در قالب کلامی اثرگذار و ماندگار به مخاطبان انتقال دهد. این اقدام در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای هنری برای تبلیغ دین و ترویج و تعمیق فرهنگ عاشورا انجام شده است.
علوی با اشاره به برنامههای نخستین کاروان تبلیغی شاعران حوزههای علمیه اظهار کرد: اعضای این کاروان تبلیغی از میان شاعران برجستهی حوزههای علمیه انتخاب شدهاند که سابقهی درخشانی در شعر آئینی و انقلابی دارند. این شاعران در ضمن مراسم شعرخوانی در مواکب مختلف عراق، با شاعران تأثیرگزار حوزه علمیه نجف نیز دیدار خواهند کرد. این شاعران در شهرهای مقدس سامرا، کاظمین، نجف، کربلا و همچنین در موکبهای مسیر پیادهروی اربعین حضور خواهند یافت و با اجرای برنامههای شعر و مدیحهسرایی، پیام عاشورا و مقاومت را به زائران حسینی منتقل خواهند کرد. ترویج فرهنگ عاشورایی، تقویت پیوندهای معنوی بین امت اسلامی و بسترسازی برای همافزایی شاعران حوزههای علمیه ایران و عراق از جمله اهداف این سفر است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما