به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه با همکاری ستاد راهبری شعر، محفل شعر ولایت را برگزار می‌کند.

محفل شعر ولایت با حضور جمعی از شاعران آئینی و انقلابی کشور برای ادای احترام و ارادت به ساحت پرچمدار امت اسلامی، رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای، برگزار خواهد شد.

این محفل امشب پنج شنبه ۲ مرداد، بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد حضرت فاطمة الزهرا (سلام الله علیها) به آدرس شهر قم، پردیسان، بلوار سلمان، برگزار می گردد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸