به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید مفید حسینی کوهساری، معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه در دیدار با کاروان تبلیغی شاعران طلبه حاضر در پیاده‌روی اربعین، بر اهمیت بهره‌گیری از شعر برای تبلیغ معارف دینی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی تاکید کرد.

حسینی کوهساری در این دیدار، زبان شعر را ابزاری تاثیرگذار در انتقال مفاهیم دینی خواند و افزود: گاهی یک مصراع شعر از ساعت‌ها خطابه تأثیرگذارتر است.

وی ضمن تقدیر از فعالیت ارزشمند شاعران مبلّغ در پیاده‌روی اربعین، ابراز امیدواری کرد که با گسترش این حرکت در سال‌های آینده برای زبان‌های دیگر نیز برنامه‌ریزی شود تا پیام اهل بیت(ع) فراگیرتر شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید سلمان علوی دبیر ستاد شعر حوزه‌های علمیه در این دیدار با اشاره به سنت اسلامی شاعران آل الله گفت: شاعران صدر اسلام و عصر اهلبیت علیهم السلام برای ترویج دین و گسترش شعائر حسینی، از ظرفیت‌های اجتماعی بهره می‌گرفتند. سعی ما در اعزام کاروان تبلیغی شاعران طلبه، احیای این سنّت بوده و برنامه‌ی شاعران منحصر در برگزاری محفل و شب شعر نبوده است، بلکه از فرصت اجتماعات بزرگ، موکب‌ها و مراسم نماز جماعت برای ارتباط مستقیم با زائران استفاده شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری و تلاش‌های زمینه‌ساز معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه به آمادگی این ستاد برای اعزام شاعران طلبه به زبان‌های عربی، ترکی و اردو به منظور تبلیغ در مجامع بین‌المللی اشاره کرد و افزود: ستاد راهبری شعر حوزه‌های علمیه در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم آمادگی دارد تا در اربعین سال آینده موکب اختصاصی شعر و ادب را با حضور شاعران سرشناس ایران و جهان برگزار کند.

این دیدار با حضور برخی از مسؤلان و مدیران حوزه‌ی علمیه از جمله مشاور و مدیر کل حوزه ریاست حوزه‌های علمیه حجت‌الاسلام والمسلمین علی علیزاده و با هدف بررسی فعالیت‌های کاروان تبلیغی شاعران طلبه و برنامه‌ریزی برای گسترش تبلیغ دین به زبان شعر در عرصه‌های بین‌المللی برگزار گردید.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸