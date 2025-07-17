مبلّغان اربعینی از خراسان رضوی بدرقه شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بدرقه مبلغان اربعین با عنوان هداه الطریق ۱۴۴۷ با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین «علی خیاط» مدیر حوزه علمیه خراسان در اردوگاه حضرت جوادالائمه علیه‌السلام گلبهار برگزار شد.

در این مراسم که همزمان با آغاز دوره توانمندسازی مبلغان اربعین برگزار شد، ۳۰۰ تن از مبلغان و ۲۰ گروه جهادی حوزه علمیه خراسان با تبرک جستن به بیرق گنبد اباعبدالله الحسین(علیه‌السلام) بدرقه شدند.

حاضران در این دوره ضمن آشنایی بیشتر با شرایط کنونی اربعین و اهمیت توجه به تبلیغ معارف دینی در این ایام، با ظرفیت‌های تبلیغی یکدیگر از نزدیک آشنا شدند.

سخنرانی، پاسخ به شبهات، کارگاه‌ ارتباط موثر، کارگروه‌های مختلف تبلیغی از جمله برنامه‌هایی است که در این دوره برگزار می‌شود.

