اعزام ۱۶۰ نفر از نخبگان حوزوی برای تبلیغ در مراسم زیارت اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری حجت الاسلام حسین فخر روحانی مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه های علمیه پیش از ظهر امروز یکشنبه با هدف تشریح برنامه های این دفتر در اربعین حسینی سال ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه استان قم در سالن جلسات خبرگزاری حوزه در شهر قم، برگزار شد.

حجت الاسلام حسین فخر روحانی در این نشست با اشاره به اولویت تبلیغ در حوزه های علمیه اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر اولویت تبلیغ تاکید دارند و ایشان تبلیغ را اولویت حوزه های علمیه، خواندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تاریخی خود به مناسبت یکصدمین سال بازتاسیس حوزه علمیه قم تاکید داشتند که حوزه موظف به بلاغ مبین است. آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه هم ابلاغ کرده که همه واحدهای مربوط به حوزه ها، اولویت تبلیغ را در کارهای خود داشته باشند.

وی ادامه داد: وظیفه دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه های علمیه، شناسایی، توانمندسازی و حمایت از استعدادهای برتر در حوزه ها است و این دفتر در این راستا برای توانمندسازی نخبگان حوزه ها در زمینه تبلیغی، تلاش می کند. لذا در دهه اول ماه محرم نسبت به ساماندهی نخبگان حوزوی که قصد تبلیغ داشتند، اقدام کردیم، دغدغه این نخبگان برای تبلیغ زیاد بود و ۱۲۲ نفر از نخبگان حوزه ها را در دهه اول ماه محرم برای تبلیغ اعزام کردیم.

مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه های علمیه با بیان این که برپایی نمایشگاه ها در ماه محرم از اقدامات تبلیغی نخبگان حوزه بود، افزود: نمایشگاه هایی با عنوان «راه قدس از کربلا» در دهه اول ماه محرم با حضور نخبگان حوزوی در استان های زنجان، گیلان، تهران و هرمزگان برگزار کردیم، در این نمایشگاه ها، حماسه حسینی، گفتمان مقاومت و ارتباط آن با مقاومت و همبستگی مردم کشورمان در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی پرداخته شد. این نمایشگاه شامل بخش های مختلف از جمله کودکان، واقعیت مجازی، تریبون آزاد و سیره مقام معظم رهبری بود و مردم از این نمایشگاه ها که با قالب جدیدی برگزار می شد، استقبال کردند.

فخر روحانی با اشاره به توجه نخبگان حوزوی به تبلیغ سنتی اظهار کرد: نخبگان حوزوی در ماه محرم امسال در کنار حضور در نمایشگاه های برپا شده به این مناسبت از تبلیغ سنتی هم غافل نبودند و شب ها در هیئت ها و مساجد و حسینیه ها و روضه های خانگی برای انجام تبلیغ سنتی، حضور پیدا کردند. عملکرد این مبلغین در ماه محرم موجب تقدیر آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه از آنها شد.

وی افزود: استقبال از برنامه های تبلیغی نخبگان حوزوی در ماه محرم موجب شد که ما تصمیم بگیریم این فعالیت های تبلیغی در ایام اربعین نیز ادامه یابد و لذا ۱۶۰ نفر از نخبگان حوزوی را در موسم اربعین برای فعالیت های تبلیغی، اعزام خواهیم کرد. این استعدادهای برتر در ایام اربعین در پنج نمایشگاه مستقر می شوند که این نمایشگاه ها در مرزهای مهران، خسروی و شلمچه و شهر کربلای معلی و عمود ۱۱۰ مسیر نجف به کربلا است. این نمایشگاه ها با محتوای متناسب با اربعین است و به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی خواهد بود. اعزام نخبگان حوزوی به موسم تبلیغی اربعین در روز سه شنبه ۱۴ مرداد است و این استعدادهای برترر از روز ۱۶ مرداد تا روز اربعین حسینی به فعالیت های تبلیغی می پردازند. نخبگان حوزوی در ایام اربعین در کنار تبلیغ از فعالیت های علمی غافل نخواهند بود و آنها در ساعات استراحت خود در کنار اساتید خود به فعالیت های علمی می پردازند.

مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه های علمیه با بیان این که نخبگان حوزوی تنها استعدادهای برتر حوزوی نیستند، تاکید کرد: این نخبگان شامل استعدادهای برتر در زمینه تحصیلی، پژوهشی و تبلیغی می باشند. آزمون سراسری را برای شناسایی استعدادهای برتر حوزوی در زمینه تحصیلی، برگزار کردیم، نخبگان حوزوی در زمینه پژوهش و تبلیغ نیز توسط نهادهای زیربط به ما معرفی می شوند. این نخبگان مورد حمایت های مادی از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه و بنیاد نخبگان قرار می گیرند. نخبگان حوزوی براساس آمارها به فعالیت های تحصیلی و تبلیغی و پژوهشی علاقه زیادی دارند.

فخر روحانی با اشاره به موکب های حوزوی در ایام اربعین اظهار کرد: امسال مدارس علمیه در کشور حدود ۵۰ موکب را برپا می کنند، همچنین ۹۰ نفر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه از مواکبی که مبلغین حوزوی در آن مواکب حضور دارند به عنوان ناظر بازدید می کنند تا این بازدید منجر به تدوین برنامه بلندمدت منسجم تر برای تبلیغ در ایام اربعین، شود.

