ترس، یکی از بنیادی‌ترین احساسات انسانی است. از لحظه تولد تا واپسین دم زندگی، انسان بارها با ترس مواجه می‌شود: ترس از آینده، ترس از شکست، ترس از تنهایی، ترس از مرگ. اما در دل این تاریکی‌ها، قرآن کریم چون چراغی فروزان، پیام‌هایی از جنس آرامش و امید به انسان می‌دهد. یکی از این پیام‌ها، عبارت «لا تخف» (نترس) است که در آیات مختلفی آمده و هر بار، حامل نوری از رحمت الهی است.



فراوانی و جایگاه «لا تخف» در قرآن

برخی منابع غیررسمی ادعا کرده‌اند که عبارت «لا تخف» یا مفاهیم مشابه آن ۳۶۵ بار در قرآن آمده‌اند، به تعداد روزهای سال. گرچه این عدد بیشتر جنبه نمادین دارد، اما حقیقت این است که مفاهیم مرتبط با رفع ترس، آرامش، و امید در قرآن بسیار تکرار شده‌اند. عباراتی چون:

- لا تخف (نترس)

- لا تحزن (اندوهگین مباش)

- فلا خوف علیهم (پس بیمی بر آنان نیست)

- لا یخافون (نمی‌ترسند)

این عبارات در مجموع ده‌ها بار در قرآن آمده‌اند و هر بار در زمینه‌ای خاص، حامل پیامی عمیق و الهی‌اند.



بررسی تفسیری آیات کلیدی «لا تخف»

1. گفت‌وگوی خداوند با حضرت موسی (ع) – قال لا تخف إنک أنت الأعلی(1)

در این آیه، خداوند به حضرت موسی (ع) در مواجهه با ساحران فرعون می‌فرماید: «نترس، تو برتری».

تفسیر المیزان: علامه طباطبایی این آیه را نشانه‌ای از تأکید بر توکل بر خداوند می‌داند. موسی (ع) در برابر سحر ساحران، دچار اضطراب شد، اما خداوند با این جمله، او را به یاد قدرت الهی و برتری حقیقت بر باطل انداخت.

تفسیر نمونه: آیت‌الله مکارم شیرازی می‌نویسد که این آیه نشان می‌دهد در برابر تهدیدات ظاهری، ایمان و توکل بر خداوند، انسان را به آرامش و پیروزی می‌رساند.



2. نجات حضرت موسی در کودکی - وأوحینا إلی أمّ موسی أن أرضعیه فإذا خفت علیه فألقیه فی الیمّ ولا تخافی ولا تحزنی إنّا رادّوه إلیک وجاعلوه من المرسلین(2)

تفسیر طبری: این آیه نشان‌دهنده آرامش‌بخشی الهی به مادر موسی است. خداوند به او وعده می‌دهد که فرزندش را بازمی‌گرداند و از پیامبران قرار می‌دهد. ترس مادر، طبیعی است، اما وعده الهی، فراتر از منطق انسانی، آرامش را به دل او بازمی‌گرداند.

تفسیر المیزان: علامه طباطبایی تأکید می‌کند که این آیه نمونه‌ای از الهام الهی به دل‌های مؤمن است. «لا تخافی» در اینجا نه‌تنها رفع ترس، بلکه دعوت به تسلیم در برابر اراده الهی است.



3. حضرت ابراهیم و بشارت فرشتگان – قالوا لا تخف إنّا نبشّرک بغلام علیم(3)

تفسیر نمونه: ابراهیم (ع) از حضور فرشتگان بیمناک شد، اما آنان با بشارت فرزند، ترس را از دل او زدودند. این آیه نشان می‌دهد که ترس گاه از ناشناخته‌هاست، اما پیام الهی همیشه آرامش‌بخش است.

تحلیل معرفتی: چرا «نترس»؟

1. ترس، مانع رشد روحی است

ترس، انسان را از حرکت، تصمیم‌گیری و توکل بازمی‌دارد. قرآن با تکرار «لا تخف» می‌خواهد انسان را از قیدهای روانی آزاد کند تا بتواند در مسیر بندگی و رشد قدم بردارد.

2. امید، جوهره ایمان است

در کنار «لا تخف»، پیام‌هایی چون «لا تقنطوا من رحمة الله» (از رحمت خدا مأیوس نشوید) نیز آمده‌اند. این نشان می‌دهد که ایمان حقیقی، با امید و آرامش همراه است.

3. خداوند، مأمن دل‌های مضطرب

در آیه‌ای دیگر آمده است: ألا بذکر الله تطمئن القلوب(4)

یاد خدا، آرامش‌بخش دل‌هاست. پس «لا تخف» نه‌تنها یک فرمان، بلکه یک دعوت به ذکر و اتصال به منبع آرامش است.



ارتباط با زندگی امروز

در دنیای پرتنش امروز، پیام «لا تخف» می‌تواند چراغ راهی باشد برای:

- مقابله با اضطراب‌های روزمره

- تصمیم‌گیری‌های دشوار

- عبور از بحران‌های روحی و اجتماعی

- حفظ امید در شرایط ناامیدی



مثال ملموس:

در مواجهه با بیماری، فقر، یا مشکلات خانوادگی، انسان ممکن است دچار ترس و ناامیدی شود. اما اگر به پیام‌های قرآنی چون «لا تخف» و «فلا خوف علیهم» توجه کند، می‌تواند با توکل بر خداوند، آرامش را در دل خود احیا کند.



نتیجه‌گیری:

«لا تخف» در قرآن، تنها یک عبارت نیست؛ بلکه یک فلسفه زندگی است. فلسفه‌ای که انسان را به سوی آرامش، توکل، و امید فرا می‌خواند. این پیام الهی، در دل تاریکی‌ها، نوری است که راه را نشان می‌دهد. اگر دل به این پیام بسپاریم، هیچ ترسی پایدار نخواهد ماند.

پی‌نوشت:

1-طه-68

2-قصص_7

3-حجر_53

4-رعد28