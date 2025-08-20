به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیتالله خامنهای در پیامی درگذشت عالم مجاهد، نماینده اسبق ولیفقیه در استان هرمزگان و عضو مجلس خبرگان رهبری حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی نعیم آبادی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم درگذشت عالم مجاهد جناب حجةالاسلام نعیم آبادی رحمةاللهعلیه را به خاندان گرامی و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم.
تلاش گسترده آن مرحوم و برخی از کسانشان در تعلیم و تبلیغ امور دینی درخور تحسین و تمجید بود رحمت خدا بر وی.
سیّدعلی خامنهای
