رهبر انقلاب درگذشت حجت‌الاسلام‌ نعیم آبادی را تسلیت گفتند

۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۱
کد خبر: 1718756
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی نعیم آبادی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد، نماینده اسبق ولی‌فقیه در استان هرمزگان و عضو مجلس خبرگان رهبری حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی نعیم آبادی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم درگذشت عالم مجاهد جناب حجةالاسلام نعیم آبادی رحمة‌الله‌علیه را به خاندان گرامی و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

تلاش گسترده‌ آن مرحوم و برخی از کسانشان در تعلیم و تبلیغ امور دینی درخور تحسین و تمجید بود رحمت خدا بر وی.

سیّدعلی خامنه‌ای

