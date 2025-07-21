به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت آیت الله نعیم آبادی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شئ

ارتحال عالم جلیل‌القدر و روحانی خدوم، آیت‌الله حاج شیخ غلامعلی نعیم‌آبادی، موجب تألم و تأسف گردید.

ایشان سال‌ها در کسوت امامت جمعه و نمایندگی مقام معظم رهبری در هرمزگان و نیز نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، منشأ خیرات و برکات برای مردم انقلابی آن دیار بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و بیت مکرم ایشان، برای آن مرحوم علو درجات و رضوان الهی از درگاه احدیت مسألت دارم.

...........................

پایان پیام/ 167