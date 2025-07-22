به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و مدیرعامل بنیاد بین المللی عاشوراء با صدور پیامی، درگذشت آیت الله «غلامعلی نعیم آبادی» بنیانگذار سلسله همایش های امام سجاد(ع) هرمزگان و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام آیت الله «محمدحسن اختری» در سوگ این شخصیت خدوم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الإمامُ الصّادق (علیه السلام): إذا ماتَ المؤمنُ الفَقیهُ ثُلِمَ فی الإسلامِ ثُلمَة لا یَسُدُّها شیء.

ارتحال عالم مجاهد و پارسا و روحانی خدوم و فداکار حضرت آیت الله حاج شیخ غلامعلی نعیم آبادی(ره) موجب تأسف و تأثر گردید.

این استاد سخنور و صدیق شفیق، از چهره‌های مبارزی بود که از آغاز نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) حضوری فعال در میدان داشت و رنج سالها زندان را نیز به جان خرید.

وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، در سنگرهای متعدد ـ از جمله نمایندگی ولی فقیه، امامت جمعه و مجلس خبرگان رهبری ـ به حمایت از رهبری و نظام اسلامی پرداخت و به مردم و محرومان خدمت کرد.

مرحوم آیت الله نعیم آبادی در طول چهار دهه فعالیت به عنوان نماینده امام راحل(ره) و رهبر معظم (حفظه الله)، علاوه بر روشنگری و راهبری دینی مردم و تأسیس صدها مسجد، مدرسه و مؤسسه فرهنگی، نقش بزرگی نیز در زمینه ایجاد وحدت بین شیعه و سنی ایفاء کرد.

این دانشمند فرهیخته، افزون بر نشر معارف اسلام و قرآن و عترت از طریق تألیف، تبلیغ و تدریس در حوزه و دانشگاه، همایش‌های بین المللی سالانه‌ای برای شناخت امام سجاد زین‌العابدین (علیه السلام) و معارف آن امام (مانند صحیفه سجادیه و رساله حقوق) در بندرعباس بنیان گذاشت که اینجانب به عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌ السلام) توفیق مشارکت در برگزاری و پشتیبانی علمی از آن سلسله کنفرانس‌های پر برکت را داشتم.

اینک که در آستانه سالروز شهادت همان امام همام، روح پرفتوح این روحانی خدوم به ملکوت اعلی پیوسته است، از درگاه الهی علو درجات و همنشینی با حضرت سید الساجدین(ع) را برای وی مسألت دارم.

همچنین این فقدان جبران‌ناپذیر را به پیشگاه حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان(عج) و نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، مردم استان‌های هرمزگان و سمنان – بویژه شهر شهیدپرور و عالِم خیز دامغان – و همه بازماندگان تسلیت گفته، برای خانواده مکرم، فرزندان، بستگان، دوستان و مریدان آن فقید سعید، صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندم.



..........

پایان پیام/ ۲۱۸

