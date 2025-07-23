به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پیامی رحلت آیت الله نعیم آبادی را تسلیت گفتند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت عالم بزرگوار و روحانی خدمتگزار، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامعلی نعیم‌آبادی، موجب تأسف و تأثر گردید.

آن فقید سعید سالیان طولانی از عمر خویش را در خدمت به اسلام، تبلیغ معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، و هدایت دینی مردم خصوصاً در استان هرمزگان سپری نمود و آثار ارزشمندی از خود برجای گذاشت.

اینجانب این مصیبت را به عموم بازماندگان و ارادتمندان ایشان و مردم شریف استان هرمزگان و خصوصاً خاندان مکرمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

قم ـ ناصر مکارم شیرازی

۲۹ تیر ۱۴۰۴



