  1. صفحه اصلی
  2. معارف و سبک زندگی
  3. اخبار مراجع عظام تقلید

پیام تسلیت آیت الله مکارم شیرازی در پی درگذشت آیت‌الله نعیم آبادی

۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۸
کد خبر: 1710665
پیام تسلیت آیت الله مکارم شیرازی در پی درگذشت آیت‌الله نعیم آبادی

آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پیامی رحلت آیت الله نعیم آبادی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پیامی رحلت آیت الله نعیم آبادی را تسلیت گفتند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت عالم بزرگوار و روحانی خدمتگزار، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامعلی نعیم‌آبادی، موجب تأسف و تأثر گردید.

آن فقید سعید سالیان طولانی از عمر خویش را در خدمت به اسلام، تبلیغ معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، و هدایت دینی مردم خصوصاً در استان هرمزگان سپری نمود و آثار ارزشمندی از خود برجای گذاشت.

اینجانب این مصیبت را به عموم بازماندگان و ارادتمندان ایشان و مردم شریف استان هرمزگان و خصوصاً خاندان مکرمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

قم ـ ناصر مکارم شیرازی
۲۹ تیر ۱۴۰۴
 
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha