به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پیامی رحلت آیت الله نعیم آبادی را تسلیت گفتند.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
درگذشت عالم بزرگوار و روحانی خدمتگزار، حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامعلی نعیمآبادی، موجب تأسف و تأثر گردید.
آن فقید سعید سالیان طولانی از عمر خویش را در خدمت به اسلام، تبلیغ معارف اهلبیت (علیهمالسلام)، و هدایت دینی مردم خصوصاً در استان هرمزگان سپری نمود و آثار ارزشمندی از خود برجای گذاشت.
اینجانب این مصیبت را به عموم بازماندگان و ارادتمندان ایشان و مردم شریف استان هرمزگان و خصوصاً خاندان مکرمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
قم ـ ناصر مکارم شیرازی
۲۹ تیر ۱۴۰۴
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما