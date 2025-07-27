به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پیامی، ارتحال آیت‌الله «غلامعلی نعیم‌آبادی» نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و نماینده پیشین ولی فقیه در استان هرمزگان را تسلیت گفت.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیام خود تاکید کرد که آیت الله نعیم آبادی با تدریس، تالیف، تبلیغ در نشر و تبیین معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام تلاش‌های چشمگیری داشتند و خدمات ارزشمندی ارائه نمودند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر ارتحال عالم مجاهد، آیت‌الله آقای نعیم‌آبادی طاب ثراه موجب تأسف و تأثر گردید. آن عالم خدوم در رکاب امام(ره) از مجاهدین خستگی ناپذیر علیه حکومت ستم شاهی بود و پس از پیروزی انقلاب در مسئولیت‌های مختلف، از جمله اولین امامت جمعه شهرستان دامغان، نمایندگی مردم استان‌های هرمزگان و تهران در مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امامت جمعه بندرعباس، در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب و منویات رهبری مدظله العالی انجام وظیفه نمودند و خدمات فراوانی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مردم و نظام مقدس اسلامی داشتند.

آن روحانی خلیق با تدریس، تالیف، تبلیغ در نشر و تبیین معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام تلاش‌های چشمگیری داشتند و خدمات ارزشمندی ارائه نمودند.

اینجانب فقدان آن عالم با اخلاص را به محضر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، همه اعضای محترم مجلس خبرگان و فضلای حوزه و دانشگاه، به ویژه بیت مکرم و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌نمایم.

در این ایام عزای سیدالشهداعلیه السلام از خدای متعال برای آن روح آن فقید سعید مغفرت، رضوان الهی و حشر با موالیانش و برای همه داغدیدگان و بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

