آیت الله نعیم آبادی خدمات فراوانی به نظام مقدس اسلامی داشتند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی جوادی آملی طی پیامی درگذشت آیت الله غلامعلی نعیم آبادی را تسلیت گفتند.

متن پیام معظم له بدین شرح است:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

إنّا للهِ و إنّا إلیهِ راجعون



درگذشت عالم بزرگوار، روحانی گرانقدر آیت‌الله غلامعلی نعیم‌آبادی (رضوان‌الله تعالی‌علیه) را تسلیت می‌گوییم.

ایشان خدمات فراوانی به نظام مقدس اسلامی داشتند؛ سالیان متمادی امام‌جمعه بودند، سالیان متمادی در مجلس خبرگان رهبری بودند، سالیان متمادی در خدمت‌گذاری به امت اسلامی بودند. همه این مساعی ایشان، إن‌شاءالله مشکور باشد!

ذات اقدس الهی به بازماندگان این فقید بزرگوار، صبر جمیل و اجر جزیل مرحمت فرماید و حشر ایشان را با انبیا و اولیای الهی قرار دهد!

غفر الله لنا و لکم

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

جوادی آملی - تیر 1404

