افزایش شمار شهدای رسانه در غزه به ۲۴۰ نفر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه شنبه شب با صدور بیانیه‌ای بعد از شهادت یک عکاس و خبرنگار دیگر در غزه، از افزایش شمار شهدای اصحاب رسانه به ۲۴۰ نفر خبر داد.

در این بیانیه آمده است شهید روزنامه‌نگار «خالد محمد المدهون» که به عنوان عکاس خبری در تلویزیون فلسطین فعالیت می‌کرد، امروز در حمله صهیونیست‌ها به شهادت رسید.

این مرکز همچنین گفت که هدف قرار دادن، قتل و ترور سیستماتیک روزنامه‌نگاران فلسطینی توسط اشغالگران اسرائیلی را به شدت محکوم می‌کند و از اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران، اتحادیه روزنامه‌نگاران عرب و تمامی نهادهای مطبوعاتی در سراسر جهان می‌خواهد که این جنایات سیستماتیک علیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فلسطینی در نوار غزه را محکوم کنند.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه گفت: ما اشغالگران صهیونیست، دولت آمریکا و کشورهایی که در جنایت نسل‌کشی شریک هستند، مانند انگلیس، آلمان و فرانسه را مسئول کامل ارتکاب این جنایات وحشیانه و شنیع می‌دانیم.

دولت فلسطین در غزه از جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مرتبط با کار روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای در سراسر جهان خواست که جنایات اشغالگران را محکوم کرده، آن‌ها را از تداوم این جنایت‌ها بازداشته و در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل جنایات مداومشان تحت پیگرد قرار دهند و جنایتکاران اشغالگر را به عدالت بسپارند.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه همچنین از کشورها و نهادهای بین‌المللی خواست فشار جدی و تأثیرگذار را برای توقف کردن جنایت نسل‌کشی و حمایت از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در نوار غزه و پایان دادن به جنایت قتل و ترور آن‌ها اعمال کنند.

