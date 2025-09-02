بیانیه العالم در پی شهادت تصویربردار این شبکه خبری

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری العالم شهادت همکارمان «رسمی جهاد سالم» تصویربرداری که در حال انجام وظیفه حرفهای خود در پوشش وقایع نوار غزه بود را اعلام میکند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شبکه خبری العالم با نهایت تاسف و اندوه شهادت همکارمان «رسمی جهاد سالم» تصویربرداری که در حال انجام وظیفه حرفهای خود در پوشش وقایع نوار غزه بود را اعلام میکند.
او امروز در نتیجه هدف قرار گرفتن توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی به عنوان بخشی از جنگ نسلکشی مداوم رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع فلسطین، به شهادت رسید.
شبکه خبری العالم تاکید دارد که شهادت همکارمان یک حادثه جداگانه نبوده بلکه بخشی از حمله برنامه ریزی شده اشغالگران علیه خبرنگاران و اهالی رسانه در غزه به منظور ساکت کردن صدای حقیقت و پنهان کردن جنایت های وحشیانه اش از ابتدای حمله نسل کشی است.
از آغاز تجاوز نسلکشی به غزه، دهها روزنامهنگار و عکاس شهید شدهاند و دهها دفتر رسانهای ویران شده است که نقض آشکار قوانین بینالمللی و بشردوستانه، از جمله کنوانسیون ژنو که از روزنامهنگاران در مناطق جنگی محافظت میکند، میباشد.
ما در شبکه العالم با این شهید و همه شهدا عهد می بندیم برای افشای جنایت های اشغالگران تلاش کنیم و از جوامع بین المللی و سازمان های حقوقی می خواهیم این جنایت ها را محکوم کرده و عوامل آن را مجازات کنند و به خانواده این شهید و خانواده رسانه فلسطین تسلیت می گوییم و از خدا می خواهیم وی را مورد رحمت قرار داده و به خانواده اش صبر دهد
