به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه از افزایش شمار خبرنگاران شهید در غزه به ۲۳۱ نفر رسید.

در بیانیه دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه با اشاره به شهادت «تامر الزعانین و ولاء الجعبری» و افزایش شمار خبرنگاران شهید در غزه آمده است: ما هدف قرار دادن و ترور سیستماتیک خبرنگاران فلسطینی از سوی اشغالگران را محکوم می کنیم.

در بیانیه دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه تاکید شده است: ما از اتحادیه جهانی روزنامه نگاران می خواهیم که این جنایت برنامه ریزی شده و سیستماتیک را محکوم کند.

ولاء الجعبری خبرنگار فلسطینی در حمله هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی به منزلش در محله «تل الهوا» در غرب شهر غزه، همراه با همسر و ۵ فرزندش به شهادت رسید.

