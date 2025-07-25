افزایش شمار شهدای خبرنگار در غزه به ۲۳۲ نفر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از الجزیره، به دنبال اعلام شهادت خبرنگار «آدم ابوهربید»، مرکز رسانهای دولت غزه از افزایش شمار شهدای خبرنگار در این منطقه به ۲۳۲ نفر از زمان آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون خبر داد.
مرکز رسانهای دولت فلسطین در غزه با صدور بیانیهای با شدیدترین عبارات، هدف قرار دادن، کشتن و ترور سیستماتیک خبرنگاران فلسطینی به دست رژیم اشغالگر را محکوم کرد و از اتحادیه بینالمللی خبرنگاران، اتحادیه خبرنگاران عرب و تمامی نهادهای رسانهای در سراسر جهان خواست این جنایات سازمانیافته علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای فلسطینی در نوار غزه را محکوم کنند.
این مرکز، رژیم اشغالگر صهیونیستی، دولت آمریکا و کشورهایی که در جنایت نسلکشی مشارکت دارند، از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه را مسئول کامل ارتکاب این جنایات فجیع و وحشیانه دانست.
در این بیانیه از جامعه بینالملل، سازمانهای بینالمللی و نهادهای مرتبط با فعالیتهای رسانهای در سراسر جهان خواسته شده است جنایات رژیم اشغالگر را محکوم کنند و این رژیم آن را مهار و در دادگاههای بینالمللی بهخاطر جنایات مداومش تحت پیگرد قرار دهند.
این دفتر همچنین خواستار اعمال فشار جدی و مؤثر برای توقف نسلکشی، حمایت از خبرنگاران و فعالان رسانهای در نوار غزه، و جلوگیری از قتل و ترور آنان شد.
شایان ذکر است در حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در مرکز شهر غزه، خبرنگار آدم ابوهربید به شهادت رسید و همسر و فرزندانش زخمی شدند.
