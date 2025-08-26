به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ابراهیم الموسوی» رئیس کمیته رسانه و ارتباطات پارلمان لبنان و نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در واکنش به اظهارات «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه در دیدار با خبرنگاران لبنانی در کاخ ریاست جمهوری لبنان، تاکید کرد: این رفتار نمونه بارز تکبر و خودبرتربینی آمریکایی در برابر رسانه‌های لبنان است و ما هیچ تعجبی از آن نکرده‌ایم.

الموسوی با محکوم کردن شدید این مواضع گفت که نمایندگان آمریکایی نباید این‌گونه با رسانه‌ها و نمایندگان مردم برخورد کنند. دولت لبنان باید فوراً سفیر آمریکا را احضار کرده و با او برخورد دیپلماتیک انجام دهد.

وی همچنین خطاب به فعالان و مدافعان حاکمیت لبنان تأکید کرد که نباید در مقابل این رفتارها سکوت کنند و لازم است برای حفظ کرامت کشور و شهروندان خود اقدام کنند، نه آنکه زبان خود را در مقابل اهانت نمایندگان آمریکا ببندند.

این اظهارات پس از آن بیان شد که فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه امروز در کنفرانس خبری که پس از دیدار او با «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان برگزار شد، به خبرنگاران توهین کرد.

وی از خبرنگاران خواست که «رفتار متمدنانه داشته و مانند حیوانات نباشند».

فرستاده آمریکا با گستاخی خطاب به خبرنگاران گفت: «اگر هرج و مرج و شلوغی مانند حیوانات حاکم باشد ما از اینجا خواهیم رفت، اگر می‌خواهید بدانید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بایستی متمدنانه رفتار کنید، این مشکل منطقه است؛ آیا شما تصور می‌کنید که ما از این خوشحالیم و از بودن در اینجا خرسندیم؟»

در همین راستا، اتحادیه سردبیران مطبوعات لبنان در پی اهانت «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه به خبرنگاران در لبنان، خواستار عذرخواهی شد.

این اتحادیه تأکید کرد: ما از باراک و وزارت خارجه آمریکا می‌خواهیم که به صورت علنی از رسانه‌های لبنان عذرخواهی کنند.

شورای اتحادیه کارکنان رسانه‌های سمعی و بصری لبنان نیز تأکید کرد: استفاده از کاخ بعبدا به عنوان سکویی برای توهین، اهانت به حاکمیت لبنان است.

