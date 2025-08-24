آیت الله رمضانی: امامت؛ محور هدایت جامعه اسلامی و معیار آزمایش مؤمنان/ دین از حکمرانی جداشدنی نیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «رضا رمضانی» شامگاه شنبه، 1 شهریور 1404 در مراسم عزاداری شب 30 صفر، شهادت حضرت امام رضا(ع) که در مهدیه رشت برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری آخر صفر، گفت: امیدواریم خداوند متعال توفیق بهرهمندی از سیره علمی و عملی امام رضا(ع) را به ما عطا کند. چنین مجالسی، مجالس درس و معرفتاند و انسان را با روش و سنت الهی و تکالیف مهم آشنا میسازند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، موضوع اصلی سخنرانی خود را امامت و رهبری دانست و با اشاره به تأکید امام رضا(ع) بر معرفی جایگاه امام، گفت: شناخت امام تنها یک معرفت نظری نیست بلکه محبت و تبعیت از امام، الزاماتی در عرصه عمل دارد.
وی با اشاره به روایات کافی توضیح داد که امامت جایگاهی است که تنها پس از گذر از آزمونهای الهی به دست میآید و همانگونه که حضرت ابراهیم(ع) پس از امتحانات بزرگ به مقام امامت رسید، این مقام ویژه رهبری جامعه اسلامی است.
به گفته دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، امام همانند خورشید روشنگر است و وظایفی همچون تفسیر قرآن، تربیت انسانها، حفظ احکام الهی و روشنگری جامعه را برعهده دارد.
آیتالله رمضانی افزود: کتاب آسمانی برای تلاوت صرف نازل نشده، بلکه باید در متن زندگی پیاده شود و تنها امام است که توان تفسیر جامع و عملی قرآن را دارد.
ولایت همراه با محبت؛ تفاوت نظام اسلامی با نظامهای بشری
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ولایت و سرپرستی در اسلام مبتنی بر محبت است. همانگونه که امیرالمؤمنین(ع) در عهدنامه مالک اشتر توصیه میکند که حاکم باید مردم را عاشقانه دوست بدارد. تفاوت اساسی نظام اسلامی با نظامهای سیاسی دیگر نیز در همین محبتمحور بودن ولایت است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: دین صرفاً یک مقوله فردی نیست بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز دارد و جدایی دین از حکومت، انحرافی بزرگ خواهد بود؛ احکام اجتماعی دین بیش از احکام فردی است و تحقق آنها تنها در سایه حاکمیت اسلامی ممکن خواهد بود.
آیتالله رمضانی با اشاره به اینکه اسلام ایمان را جدا از عمل نمیپذیرد، اظهار داشت: ایمان، باوری است که باید در عمل بارور شود. هم محبت و هم حضور در میدان عمل باید در کنار هم باشد.
وی خاطرنشان کرد: امام، مجری احکام الهی است و مؤمنان در کنار او در آزمون قرار میگیرند؛ از نماز و زکات گرفته تا جهاد و حج. حتی خود امام نیز در زیارت جامعه کبیره به عنوان محل ابتلای مردم معرفی شده است.
عبرتهای تاریخی؛ از قرآن بر نیزه تا فتنههای امروز
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخش دیگری از سخنرانی با مرور تاریخ صدر اسلام، به فتنهها و تزویرهایی که در زمان امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) رخ داد اشاره کرد و گفت: قرآن بر نیزه کردن و تحمیل حکمیت، نمونهای از فریب دینی بود که جامعه را به فتنه کشاند. همین فاصله گرفتن از امام سبب شهادت امام حسن(ع) و فاجعه کربلا شد.
وی تصریح کرد: فتنه همواره با چهرهای آراسته و شعارهای فریبنده ظهور میکند و شناخت آن نیازمند بصیرت و همراهی با امام است. امروز نیز جهان اسلام با چنین فتنههایی مواجه است.
نقد نظام سلطه؛ از استانداردهای دوگانه تا بردگی مدرن
آیتالله رمضانی با انتقاد شدید از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهان بهویژه جنایات غزه، اظهار داشت: با نام حقوق بشر، سرِ انسان را میبُرند؛ حقوق حیوان را عَلَم میکنند و انسان را میکشند؛ از سلاح هستهای برای خود، دفاع میکنند و دانش هستهای دیگران را برنمیتابند؛ سازمانهای بینالمللی را به خطِ دفاع از خود میآورند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، این وضعیت را «بردگی مدرن ملتها» خواند و افزود: تنها راه مقابله با این نظام سلطه، مقاومت است؛ چراکه هر عقبنشینی، موجب پیشروی چندبرابری دشمن خواهد شد. این همان فرهنگ عاشورایی است که امام حسین(ع) با خون خود ترسیم کرد.
پیوند دین و علم؛ امتیاز ایران اسلامی
وی در ادامه به ضرورت پیوند دین و علم پرداخت و گفت: تنها کشوری که امروز پرچمدار پیوند ایمان و دانش است، جمهوری اسلامی ایران است. اگر علم بدون ایمان باشد، به جنایاتی چون هیروشیما و استعمار منتهی میشود. اما پیوند دین و علم، انسان و جامعه را به عدالت و معنویت رهنمون میسازد.
آیتالله رمضانی با اشاره به پیشرفتهای علمی ایران و نیز چالشهای عدالت اجتماعی، یادآور شد: برای رسیدن به نتایج بزرگ باید هزینه پرداخت کرد؛ همانگونه که پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) هزینههای سنگینی را برای حفظ دین متحمل شدند.
الهیات در جنگ؛ رمز پیروزی ملتها
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، در ادامه به موضوع «الهیات در جنگ» پرداخت و گفت: ما در کنار امکانات مادی، به سرمایه الهی تکیه داریم. پیروزی در کربلا و غزه نشان داد که ایمان و توکل به خدا، شکستناپذیر است. مقام معظم رهبری نیز با تکیه بر همین باور الهی، امت اسلامی را به امید و استقامت فرا میخوانند.
وی تأکید کرد: اگر ایمان و توکل تضعیف نشود، جامعه اسلامی شکستناپذیر خواهد بود. حضور در کنار امام و اطاعت از ولی امر الهی، رمز نجات و پیروزی است.
آیتالله رمضانی با تجلیل از نقش رهبری، گفت: اگر دیگران امامی چون امام خامنهای داشتند، بدان افتخار میکردند؛ ما امروز به چنین رهبری مباهات میکنیم. پیروزی در گروِ ایستادن کنار ولیّ خدا و افزودن عزت جمهوری اسلامی در جهان است.
