دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مصر در جده

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، پیش از آغاز نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده، دیدار و تبادل نظر کردند.

در این دیدار، وزرای امور خارجه ایران و مصر درباره آخرین تحولات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه درباره وضعیت بحرانی انسانی در غزه به دلیل ادامه محاصره ظالمانه این باریکه و طرح‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی برای تشدید حملات و اشغال کامل نوار غزه بحث و تبادل نظر و بر ضرورت اقدام فوری و مؤثر کشورهای اسلامی برای توقف نسل‌کشی و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه تأکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار بر اهمیت بهره‌برداری از ظرفیت‌های همکاری جمعی کشورهای اسلامی برای مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی تأکید کرد و افزود: همبستگی و اتحاد میان کشورهای مسلمان در برابر تهدیدات مشترک، به ویژه سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم اسرائیل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ما باید از تمامی ظرفیت‌ها برای تقویت همکاری‌های جمعی و مقابله مؤثر با این رژیم نسل‌کش استفاده کنیم.

وزیر امور خارجه ایران همچنین همتای مصری خود را در جریان آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای با سه کشور اروپایی قرار داد.

وزرای امور خارجه ایران و مصر بر لزوم ادامه مشورت‌ها و رایزنی‌ها در سطوح دوجانبه و چندجانبه و همچنین در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلوگیری از تشدید بحران‌ها و حفظ ثبات در منطقه تأکید کردند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

