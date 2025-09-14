ترکیه: کشورهای عربی و اسلامی باید با تفکر توسعه طلبانه اسرائیل مقابله کنند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه این کشور به شدت حمله رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرده و تمامی اقدامات دوحه در این خصوص را تایید می‌کند، گفت: اسرائیل بر اساس طرز تفکر توسعه طلبانه عمل می‌کند و کشورهای عربی و اسلامی باید با این امر مقابله کنند.

وی در مصاحبه با الجزیره گفت: ما با تمامی کشورهای همسایه اسرائیل به صورت مداوم برای رویارویی با تفکر توسعه طلبانه آن در تماس هستیم.

وزیر خارجه ترکیه خاطرنشان کرد: ما از نزدیک رخدادها در سوریه را زیر نظر داشته و معتقدیم که رخدادها در جنوب سوریه خطرناک است.

وی افزود: نحوه تعامل آمریکا با اسرائیل که به این رژیم ارجحیت می‌دهد، به واشنگتن در منطقه آسیب رسانده و باعث ناخرسندی دوستانش می‌شود.

