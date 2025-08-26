به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری زبان گزارش دادند که هیأتی امنیتی از مصر به اراضی اشغالی سفر کرده و با مقامات صهیونیست دیدار و درباره مذاکرات آتشبس در غزه و تبادل اسرا و بازداشتشدگان گفتوگو کرده است.
وبسایت روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحرونوت» روز دوشنبه گزارش داد که مقامهای صهیونیست با هیأتی مصری که وارد اراضی اشغالی شده، دیدار کردهاند و دو طرف درباره هماهنگی برای آغاز مذاکرات مربوط به توافق غزه گفتوگو کردهاند.
در همین حال، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داد که تیمهایی در سطح حرفهای با هیأت مصری دیدار کردهاند تا تلاشهایی برای هماهنگی گفتوگوها پیرامون یک توافق جامع انجام دهند.
این شبکه تأکید کرد که رژیم صهیونیستی بهشدت تلاش میکند روند مذاکرات را محرمانه نگه دارد، در حالی که تماسها با میانجیها در پشت صحنه همچنان ادامه دارد.
شبکه مذکور همچنین گزارش داد که «گال هیرش» هماهنگکننده امور اسرا و مفقودان، در پایان هفته گذشته، خانوادههای اسرای نگهداریشده در غزه را در جریان تحولات قرار داده و به آنها گفته است: «ما همچنان در حال برقراری تماسها هستیم، اما متأسفانه در حال حاضر نمیتوانم جزئیات بیشتری به شما بدهم، زیرا ابهام در این مرحله بسیار اهمیت دارد.»
