گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و الجزایر در حاشیه نشست ویژه سازمان همکاری اسلامی در جده

۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۱
در حاشیه نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، با احمد عطاف، وزیر خارجه الجزایر و عضو فعلی شورای امنیت، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حاشیه نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده، سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و احمد عطاف وزیر امور خارجه الجزایر که کشورش در حال حاضر عضو شورای امنیت است، دیدار گفت‌وگو کردند.

طرفین با مرور آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر اهمیت نقش‌آفرینی کشورهای مستقل و اثرگذار اسلامی در مقابله با روندهای بی‌ثبات‌کننده در منطقه و دفاع از حقوق مشروع ملت فلسطین در تمامی محافل جهانی تأکید داشتند.

وزرای خارجه ایران و الجزایر ضمن ابراز خرسندی از سطح روابط سیاسی میان دو کشور، خواستار تقویت بیش از پیش مناسبات دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی و همچنین تقویت تعاملات در سازمان‌های بین‌المللی و چند جانبه شدند.

