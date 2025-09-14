به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه به سر میبرد، در حاشیه این نشست با «محمد اسحاق دار» معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، «عبدالسلام علی» وزیر امور خارجه سومالی، «بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر» و «فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق دیدار کرد.
در این دیدارها راجع به روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی خصوصا وضعیت فاجعهبار فلسطین اشغالی و تداوم نسلکشی در غزه، ضرورت اقدام موثر و عاجل بینالمللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و مقابله با گسترش جنگافروزی این رژیم، و پایان دادن به بیکیفرمانی این رژیم بحث و تبادل نظر شد.
در این دیدارها همچنین آخرین روندهای دیپلماتیک در مورد موضوع هستهای ایران و مسئولیت اعضای شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه مورد تاکید قرار گرفت.
