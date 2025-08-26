قالیباف: تقویت بینه دفاعی ایران اولویت و فوریت دارد/ باید پشتیبان دولت باشیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، 4 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول به ملت شریف ایران، گفت: عزاداری‌های پرشور و انسان‌ساز دو ماه محرم و صفر و مشارکت باشکوه در پیاده‌روی اربعین بار دیگر پیوند تاریخی ملت شریف ایران با راه و منطق سیدالشهداء(ع) و محبت عمیق ملت به خاندان اهل بیت(ع) را آشکار ساخت. ما ملت امام حسینیم و تا همیشه حسینی خواهیم ماند.

ظرفیت‌های نهادی و اجتماعی مجلس در خدمت کمک به دولت برای حل مشکلات مردم

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته‌ دولت، یاد و خاطره‌ شهیدان جاودانه‌ خدمت شهید رجایی، شهید باهنر، شهید رئیسی عزیز و عموم شهدای خدمتگزار ملت در نهاد دولت را گرامی داشت و افزود: تقدیر چندباره‌ رهبر حکیم انقلاب از کمال اتحاد و همدلی میان قوا و تأکید ایشان بر حفظ اتحاد مقدس موجود در کشور، مُهر تأیید دیگری بر همکاری نزدیک مجلس دوازدهم و دولت برای رفع مشکلات کشور بود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه حفظ و تقویت اتحاد میان دولت و ملت و اتحاد میان مسئولین نظام، توصیه‌ قطعی و صریح رهبری به همه‌ ماست، عنوان کرد: هر یک از ما اگر منافع ایران عزیزتر از جان و منافع اسلام و انقلاب را بر منافع شخصی و جناحی خود ترجیح می‌دهیم، باید پشتیبان دولت باشیم و از صمیم قلب موفقیت آن را موفقیت خود بدانیم؛ قدردان تلاش‌های رئیس جمهور پُرکار و پیگیر جناب آقای دکتر پزشکیان هستیم و از تمام ظرفیت های نهادی و اجتماعی مجلس برای کمک به دولت جهت حل مشکلات مردم و عمل به وظایف خطیر خود استفاده خواهیم کرد.

مردم ایران با پشتیبانی از نیروهای نظامی و مسئولان کشور بزرگ‌ترین ضربه را به طراحی دشمن زدند

دکتر قالیباف در ادامه به شرایط کشور بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه اشاره و بیان کرد: بر همگان روشن است که جنگ تحمیلی 12 روزه و دفاع مقدس هسته‌ سخت 90میلیونی و شکست دشمن در رسیدن به اهداف خود، تأثیرات زیادی بر شرایط کشور در ابعاد مختلف گذاشته و درک دقیق این شرایط و اقدامات درست و به هنگام وظیفه‌ هر ایرانی است که البته تکلیف ما مسئولان بسیار سنگین تر از دیگران است.

رئیس قوه مقننه در ادامه به بیان نکاتی در این زمینه پرداخت و افزود: نخست اینکه مردم ایران با پشتیبانی همه جانبه‌ خود از نیروهای نظامی و مسئولین سیاسی کشور بزرگ ترین ضربه را به طراحی دشمن زدند و نقشه‌ دشمن برای تجزیه‌ ایران بزرگ را نقش بر آب کردند. مردم با تصمیم تاریخی‌شان، وظیفه‌ خود را به انجام رساندند و اکنون نوبت ما مسئولان است تا به وظیفه‌ خود در قبال این مردم نجیب عمل کنیم.

تکلیف ملی دولت تصمیم نهایی برای حل مشکلات مردم است

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که نمایندگان مجلس که در حوزه های انتخابیه از نزدیک با موکلین خود در تماس هستند، مشکلات مردم را لمس می کنند، گفت: گرانی برخی کالاهای ضروری، قطعی برق و کمبود آب، عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده و دشمن نیز در صدد است که از این مشکلات سوءاستفاده کند و ناکامی‌اش را در رسیدن به اهداف شوم خود جبران کند.

دکتر قالیباف در ادامه تأکید کرد: اکنون بر دولت تکلیف ملی است که با جدیت برنامه های موجود برای حل این مشکلات را به تصمیم نهایی برساند و با تشریح آنها برای مردم نشان دهد که برنامه‌ دقیق و عملی دولت برای حل این مشکلات چیست و در چه برنامه‌ زمانبندی شده ای این مسائل حل می شوند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در همین رابطه اضافه کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند ما مسئولان برای حل مشکلات آنها برنامه‌ مشخصی داریم و با جدیت به دنبال اجرایی کردن آنها هستیم. هنگامی که مردم تصویر دقیقی از آینده داشته باشند، با انگیزه‌ بیشتری در همراهی با مسئولان برای اجرایی شدن حل مشکلات کمک خواهند کرد.

برنامه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت برای حل ناترازی انرژی و مشکلات معیشتی وجود دارد

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ هفتم پیشرفت به عنوان نقشه‌ راه اجرایی کشور در این زمینه، مسیرها را روشن کرده و مجوزهای لازم را به دولت داده است، با اطمینان خاطر دادن به مردم، متذکر شد: اینجانب به عنوان کسی که از بحث های کارشناسی و برنامه های موجود، مطلع و شاهد تلاش های دولت محترم هستم به مردم شریف ایران عرض می کنم، گرچه نقدهای بعضاً جدی به برخی عملکردها در دستگاه های اجرایی وجود دارد، اما باید بدانید برای مسائل اصلی موجود مانند ناترازی انرژی و مشکلات معیشتی برنامه های عملیاتی وجود دارد که با تکیه بر آن می توان در زمانی کوتاه و به صورتی محسوس بسیاری از مشکلات را به حداقل رساند.

دکتر قالیباف همچنین اضافه کرد: در این زمینه بحث های کارشناسی زیادی در دولت صورت گرفته و بسیاری از آنها آماده‌ اجرایی شدن است و قوه‌ مجریه با جدیت درتلاش است تا زمینه‌ اجرایی شدن آنهارا فراهم کند. اینجانب امید فراوانی دارم که دولت محترم هر چه زودتر اجرای این برنامه ها را همراه با تشریح آن برای عموم مردم آغاز کند.

طرح کالابرگ الکترونیک، آرامش معیشتی ایجاد می‌کند

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به برخی از این برنامه ها اشاره و اظهار کرد: یکی از این برنامه ها اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک است که می‌تواند با ثابت نگاه داشتن مبلغی که شهروندان برای خرید کالاهای ضروری می‌پردازند و پرداخت مابه‌التفاوت ‌آن با قیمت های بازار توسط دولت، آرامش معیشتی برای جامعه ایجاد کند تا مردم فارغ از هر شرایط اقتصادی و سیاسی اطمینان داشته باشند در طول هر سال کالاهای ضروری خود را با قیمتی ثابت خریداری می کنند.

وی ادامه داد: البته ملت عزیز ما شاهد هستند مجلس در جلسات نظارتی خود در کمیسیون ها و سه شنبه های نظارتی، به وظایف نظارتی اش عمل می کند. مجلس دوازدهم از روز آغازین فعالیتش، تاکید داشته وظیفه‌ نظارتی خود را با رعایت وحدت و انسجام در جهت کمک به دولت در حل مشکلات مردم بدون رودربایستی انجام دهد و این رهنمود زعیم عالیقدر انقلاب را باور دارد که کمک به دولت، کمک به نظام و مردم ایران است.

هر صدایی که باعث اختلاف درون هسته سخت 90میلیونی شود، لطمه به انسجام ملی و خلاف وظیفه ملی است/ طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور یا بیانیه‌های کذایی لطمه به وحدت کلمه است

دکتر قالیباف در ادامه به بیان موضوع دوم در این خصوص پرداخت و افزود: تردیدی وجود ندارد مهم ترین عامل شکست دشمن در جنگ 12 روزه، انسجام ملی مردم ایران در برابر دشمن بود و مهم ترین عامل بازدارندگی دشمن نیز همین وحدت کلمه است و هر صدایی که باعث برداشت وجود اختلاف درون هسته‌ سخت 90 میلیونی شود، لطمه به این انسجام و خلاف وظیفه‌ ملی و توصیه های رهبر انقلاب محسوب می شود.

رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه تصریح کرد: هم کسانی که حرف از عدم کفایت رئیس جمهور می زنند و هم آنها که با بیانیه های کذایی به این وحدت کلمه لطمه می زنند، در زمین دشمن بازی می کنند. البته بی تردید بیانیه ای که با عنوان یک مجموعه صادر می شود از حیث ضربه زدن بر انسجام ملی قابل مقایسه با اظهار نظر افراد نیست.

فعالان سیاسی و رسانه‌ها مقابل اقدامات وحدت‌شکن موضع‌گیری کنند/ مردم ایران به حرف‌های اختلاف‌افکنانه بی‌توجه هستند

وی بر همین اساس خطاب به اقشار مختلف مردم خاطرنشان کرد: در همین راستا از همه‌ فعالان سیاسی، نخبگان علمی، جریان های اجتماعی و عناصر رسانه ای می خواهم با مسئولیت پذیری نسبت به موضع گیری در مقابل اقدامات وحدت شکن جریان های نزدیک به خود، بدون گروه گرایی، سهل انگاری نکنند و از همه‌ افرادی که تاکنون به این وظیفه‌ ملی عمل کرده اند تشکر می کنم. البته شایان توجه است صاحبان این قبیل فکرها تأثیرگذاری اندکی بر اذهان عمومی دارند و مردم ایران نسبت به این حرف های اختلاف افکنانه، بی توجه هستند و دشمنان ایران را مجدداً ناامید خواهند کرد.

تقویت بینه دفاعی ایران اولویت و فوریت دارد/ نقاط ضعف، شناسایی و برطرف شده است/ بازدارندگی و آمادگی نیروهای نظامی برای پاسخی قوی‌تر از گذشته جلوی حمله احتمالی دشمن به ایران را می‌گیرد

دکتر قالیباف در توضیح بخش سوم سخنان خود با تأکید بر اینکه در شرایط جدید تقویت بنیه های دفاعی ایران از اولویت و فوریت فراوانی برخوردار است، گفت: به عنوان یکی از افرادی که از زحمات نیروهای مسلح مطلع هستم به استحضار مردم ایران می رسانم تقویت بنیه‌ دفاعی کشور با سرعت و جدیت درحال پیگیری است و با تجربه‌ گران‌قیمتی که از این جنگ 12 روزه به دست آمد، بسیاری از نقاط ضعف شناسایی و برطرف شده‌اند و با تقویت نقاط قوت موجود نیروهای نظامی ما آماده‌ پاسخی قوی تر از گذشته به هر گونه حمله‌ احتمالی به ایران عزیز هستند، به گونه ای که اگر دشمن بار دیگر دچار خطای محاسباتی نشود، تصمیمی برای حمله به ایران نخواهد گرفت.

وی بر همین اساس تصریح کرد: البته نیروهای مسلح ما برای اینکه اجازه‌ خطای محاسباتی به دشمن ندهند برنامه ریزی های مناسبی کرده اند که یکی از آن ها رزمایش موشکی اقتدار پایدار بود که توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و پیام روشنی به دشمن داد که در جنگ احتمالی بعدی خویشتنداری پایان خواهد یافت و فضا و مکان های جدیدی برای پاسخ متقابل در دستور قرار خواهد گرفت که در صورت دست درازی دشمن، شاهد گسترش جنگ به مناطق جدید و عرصه های دیگر اقتصادی و سیاسی خواهیم بود.

تبریک کسب مدال تیم المپیاد نجوم و تیم‌های المپیادهای دانش‌آموزی در مسابقات جهانی

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به موفقیت و کسب مدال تیم‌های المپیادهای دانش‌آموزی کشورمان در مسابقات جهانی به ویژه درخشش چشمگیر تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران و کسب مدال طلای جهان برای دومین سال متوالی و کسب پنج مدال طلا، خاطرنشان کرد: این موفقیت ها را به اعضا و مربیان نخبه‌ تیم‌های المپیاد کشور تبریک می‌گویم؛ ما به شما فرزندان رشید ایران که نام کشور عزیزمان را به قله‌ موفقیت‌های علمی جهان در سطح دانش‌آموزی رساندید افتخار می‌کنیم.

