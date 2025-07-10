قالیباف: رژیم صهونیستی بیش از ۵۰۰ کشته داشته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی مشروح با اشاره به زمینه‌ها و ابعاد مختلف جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران به تبیین نقش فرماندهی کل قوا و انسجام ملی و شکل گیری هسته سخت ۹۰ میلیونی مردم ایران در دفاع از کشور پرداخت و جزئیات و خبرهای جدیدی از ابعاد عملیات‌های موشکی ایران در این جنگ را تشریح کرد.

رئیس قوه مقننه در این گفت‌وگو که مشروح آن امشب پس از خبر ۲۱ از شبکه اول سیما پخش خواهد شد، با اشاره به تسلط موشکی ایران بر آسمان و زمین اراضی اشغالی از موفقیت ۹۰ درصدی حملات موشکی ایران در نیمه دوم جنگ خبرداد و گفت: مرکز مطالعات امنیت رژیم صهیونیستی تعداد مجروحان این رژیم را ۳۵۲۰ نفر اعلام کرده و براساس همین عدد اعلامی از تعداد مجروحان، این رژیم بیش از ۵۰۰ کشته داشته است.

وی همچنین تاکید کرد: در جریان جنگ اخیر طراحی‌های عملیاتی ایران به صورت مداوم به روز می‌شد و این جنگ یک تمرین واقعی برای قلق‌گیری موشک‌های ایران بود و در نتیجه این عملیات‌ها به جز مراکز نظامی رژیم که منهدم شد، سامانه‌های پدافندی این رژیم نیز از کار افتاد.

مشروح این گفت‌وگو، امشب (پنجشنبه ۱۹ تیر) پس از بخش خبری ساعت ۲۱ از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.

