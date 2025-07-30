  1. صفحه اصلی
عصبانیت رییس پارلمان اسرائیل از اقدام قالیباف

۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۵
بعد از آن‌که قالیباف رژیم صهیونیستی را «نازی‌های قرن ۲۱» خواند و تصاویر دو کودک شهید غزه‌ای را نشان داد، رئیس کنست به‌شدت عصبانی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر اوهانا رئیس کنست رژیم صهیونیستی بعد از آن‌که رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود تصاویر دو کودک شهید غزه‌ای را نشان داد، گرسنگی کودکان غزه را دروغ خواند و منکر گرسنگی آنان شد و بدون اشاره به گزارش‌های رسمی سازمان ملل، رسانه آمریکایی نیویورک‌تایمز را به خاطر انتشار یکی از این تصاویر، زیر سوال برد.

در ادامه، رئیس کنست با نمایش ویدئویی از شعار «مرگ بر اسرائیل» نمایندگان مجلس ایران، سعی کرد افکار عمومی را منحرف کند.

