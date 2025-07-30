عصبانیت رییس پارلمان اسرائیل از اقدام قالیباف

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر اوهانا رئیس کنست رژیم صهیونیستی بعد از آن‌که رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود تصاویر دو کودک شهید غزه‌ای را نشان داد، گرسنگی کودکان غزه را دروغ خواند و منکر گرسنگی آنان شد و بدون اشاره به گزارش‌های رسمی سازمان ملل، رسانه آمریکایی نیویورک‌تایمز را به خاطر انتشار یکی از این تصاویر، زیر سوال برد.

در ادامه، رئیس کنست با نمایش ویدئویی از شعار «مرگ بر اسرائیل» نمایندگان مجلس ایران، سعی کرد افکار عمومی را منحرف کند.

متن سخنان دکتر قالیباف را در این لینک و این لینک بخوانید.

