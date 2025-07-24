هدف اصلی دشمنان، حذف جمهوری اسلامی برای تجزیه ایران است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت اربعین شهدای اقتدار نیروی هوافضای سپاه صبح امروز (پنجشنبه ۲مرداد ماه) با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری در مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا (ع) برگزار شد.

در این مراسم، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب اسلامی، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مقامات لشکری و کشوری حضور یافتند.

دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این مراسم طی سخنانی در خصوص فرماندهان هوافضای سپاه و اقتدار و جانفشانی آنان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، گفت: هیچ‌گاه تصور نمی‌کردم که در حالی در این مکان مقدس گرد هم جمع شویم که همسنگرهایمان از جمله سردار حاجی‌زاده عزیز در جمع ما نباشند. بدون شک این جلسه بابت تذکر و یادآوری است و جلسه حزن و اندوه نیست؛ هرچند که برای از دست دادن آن شهدای عزیز، داغدار هستیم، اما اینجا گرد هم آمدیم تا مراقب باشیم که دچار فراموشی و غفلت نشویم.

دشمن مثل همیشه در محاسبات خود و شناخت ملت شریف ایران اشتباه کرد

وی اضافه کرد: این جلسه به‌منظور روایت اقتدار، شهادت، ایستادگی و مقاومت و مراسم امروز به منظور دقت است تا ما مسیر را بهتر بشناسیم و محکم‌تر حرکت کنیم؛ این وظیفه ما است. برگزاری مجلس بزرگداشت یاد و نام شهدا برای این باورها بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رزمندگان نیروی هوافضای سپاه گفت: به یکایک شما عزیزان و همسنگران هوافضا افتخار می‌کنم. هیچ‌کس در تداوم راه شهدا مقدم‌تر از شما نیست که این پرچم را پیش ببرد.

دکتر قالیباف سپس با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عنوان کرد: دشمن مثل همیشه در محاسبات خود و شناخت ملت شریف ایران اشتباه کرد. او به اشتباه تصور می‌کرد که شهادت سرداران، رزمندگان، شهید حاجی‌زاده عزیز و دیگر شهدا نقطه پایان اقتدار ما است و شاید خیلی‌های دیگر نیز همین را فکر می‌کردند.

وی با بیان اینکه دشمن هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد که ما بدون این سرداران بتوانیم ۱۲ روز عظمت و شکوه را رقم بزنیم، افزود: رزمندگان ما به فرماندهی فرمانده معظم کل قوا و یاری شهدا این روزهای تاریخی را رقم زدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چرا دشمنان قسم‌خورده کشورمان که شامل انگلیس پلید، آمریکای جنایتکار و سگ هار آنها در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی هستند به ملت ایران و سرزمین ایران حمله کردند و نسبت به نظام و انقلاب اسلامی کینه دیرینه دارد، گفت: دشمنان ما با ایران یکپارچه، قوی و بزرگ مخالف هستند.

دکتر قالیباف با بیان اینکه دشمنان از ۳۰۰ سال قبل با توطئه‌های مختلف و به واسطه ضعیف‌بودن حکومت‌ها بخشی از کشورمان را جدا کردند، خاطرنشان کرد: آخرین سرزمینی که از کشور ما جدا شد، بحرین بوده است.

غربی‌ها مخالف صلابت، اقتدار، حاکمیت محکم، یکپارچگی و وحدت در ایران هستند

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دوگانه غرب در موضوع حقوق بشر اظهار کرد: امروز همگان می‌بینیم که غرب یک حرفی می‌زند، اما در عمل اقدامی دیگر انجام می‌دهد؛ امروز همه می‌بینیم که دشمنان با حمایت از رژیم صهیونیستی چه جنایت‌هایی در غزه انجام می‌دهند و همین کشورهای مدعی حقوق بشر سکوت می‌کنند. همگان دیدید و شنیدید که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که غزه باید تخلیه شود تا آنجا به منطقه آزاد تجاری تبدیل شود. مردم غزه برای سرزمین و باور خود مقاومت می‌کنند، اما جنایتکاران، حقوق بشر ادعاییِ خود را آن‌گونه در غزه شاهد هستیم، نشان دادند. غربی‌ها مخالف صلابت، اقتدار، حاکمیت محکم، یکپارچگی و وحدت در ایران هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت شجاع ایران در مقابل دشمنی و چپاولگری ایستاده و اجازه تجزیه کشورمان را به دشمن نمی‌دهد؛ همچنین مردم ایران اسلامی هر روز قوی‌تر و مقتدر شده و اجازه عرض اندام به دشمنان را نمی‌دهد.

جوهره و اساس قدرت ما قلب یکایک مردم است

وی با بیان اینکه آمریکایی و غربی‌ها به دلیل اقتدار و نظام سیاسی ایران که برخاسته از بطن مردم است، عصبانی هستند، گفت: شهدای عزیز هوافضای سپاه برخاسته از مردم، با مردم و برای مردم هستند که دفاع و ایستادگی کردند. دشمنان با باور ایران اسلامی مخالفند؛ لذا از هیچ توطئه‌ای علیه ایران اسلامی دست نکشیدند تا اجازه رشد به ملت ایران ندهند. من بارها در مراسم‌ها و سالگردهای مختلف و همچنین در دهمین سالگرد شهید تهرانی مقدم گفته‌ام که ما به این موشک‌ها و قدرتمان افتخار می‌کنیم، همان روز به شما گفتم جوهره و اساس قدرت ما این موشک‌ها نیست بلکه اساس قدرت ما قلب یکایک مردم ما است و دیدیم قلبی که در اختیار خدا است، خدا آن را یک شبه متحول می کند چرا که او مقلب القلوب است، دیدید که در آن شب قلب‌های مردم چگونه همراه با موشک‌های شما شد و چه اثر اصیلی را از قدرت بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: خداوند بزرگ را شاکریم که شما عزیزانمان در سازمان هوافضا به همراه مردم و با فرماندهی کل قوا تاریخ ساز اصلی ۱۲ روز شکوه ایران اسلامی در تاریخ معاصر شدید و برای همیشه در تاریخ این کشور و جهان ماندگار خواهید شد؛ شما شمشیری بودید که از نیام به بیرون آمد و دشمن صهیونیستی را بیچاره کرد و به دنیا نشان دادید که وقتی آقای ما می‌فرماید که اگر ما را تهدید کنید شما را بیچاره می کنیم و هیچ غلطی نمی‌توانید بکنید، شما رزمندگان عزیز در سازمان هوافضا بودید که آن را محقق کردید، آن روزهایی که شما پای لانچرها بودید، تمام صحنه‌های رزمندگان تخریب دوران جنگ را که پیش قراولان باز کردن معبر برای یک جنگ تمام بودند را دیدیم که چگونه پای لانچرها ایستادید و با غسل شهادت و آمادگی برای شهادت قدرت آتش اف ۳۵ را بی‌معنا کردید و هرگز بر قدرت آتش شما تأثیر نگذاشتند، این روحیه شما بود، درود بر شرف، غیرت و انتقامی که از خون شهدا از دست این رژیم سفاک و خائن گرفتید ما به شما افتخار می‌کنیم.

دکتر قالیباف بیان کرد: یک روز در ایران و در تاریخ و ادبیات ما آرش کمانگیر را به عنوان یک اسطوره مطرح کردند که تا حفاظت از کیان ایران را با او نشان بدهند؛ ما امروز در این مقطع از تاریخ با همه وجود دیدیم که آرش‌ها و مجاهدان ما در نیروی هوا فضا توانستند با همه وجودشان تیرهای دورپرتاب‌شان را بر کمان ایمان، باور و جان بگذارند و به سمت آسمان و دشمن پرتاب کنند و آسمان ایران را بشکافد تا از مرزها، آسمان کشور و شهرها عبور کند و همه امت اسلامی خوشحال شوند و افتخار کنند و بر سرزمین رژیم صهیونیستی اشغالگر فرود آید و خواب را از دشمان آنها بگیرد و رعب و وحشت را بر قلب آنها مستولی کنید و این شما بودید که هم فضا و هم زمین آنجا را در دست داشتید و هر کجا را که اراده کردید، زدید و از همه خوشحال‌تر و زنده تر و با امیدتر کودکان غزه بودند که از خرابه‌ها آتش شما را می‌دیدند و با خوشحالی و امید، در مقابل عظمت شما تعظیم کردند و شما اینگونه از مظلومین و مسلمین دفاع کردید و در حقیقت با این پرتابه‌ها، کمان‌ها و لانچرها شما یک تجسم واقعی در تاریخ ایران شدید و موجب خوشحالی شهید تهرانی مقدم، شهید کاظمی ها و شهید باقری‌ها و آقا امام زمان(عج) شدید.

وی اضافه کرد: سازمان هوا فضا سازمانی بود که در آن تجربه جوانان دهه ۴۰ و ۶۰ و ۷۰ کنار هم قرا گرفتند و توانستید سازمانی را ارائه دهید که بی شک آنها شهدا شما را انصارالله می‌شناسند؛ آیات سوره صف را نگاه کنید "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ کَمَا قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنْصَارِی إِلَی اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ " شما انصارالله بودید، شما در حقیقت صالح مصلح و منتظر واقعی بودید، در مقابل ظلم ایستادید و بدون شک «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» و «فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ»"؛ ما نه ترس به خود راه می دهیم و نه خوف داریم و جزء آنهایی هستیم که منتظران واقعی هستند و به شهدای عزیزمان عرض می کنیم شمایی که زنده هستید و امروز ناظر و شاهد هستید، به شهید حاجی‌زاده‌ها در این نشست و جلسه عرض می‌کنیم که ما وفاداریم و جزء همان « ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا»ما منتظریم که به شما شهدا ملحق شویم این راه عزت، شرف، آزادگی ، بندگی و راه منتظران واقعی است که در این مسیر حرکت می‌کنند و ان شالله در این مسیر خواهیم رفت.

نصرت و پیروزی ما حاصل اراده‌، برنامه‌ریزی، تلاش و باور به سنت‌های الهی است

رئیس قوه مقننه ادامه داد: اگر دوراندیشی این شهدا و رزمندگان نبود، اگر تدابیر، هدایت‌ها و توجهات فرماندهی معظم کل قوا نبود، اگر مظلومیت‌های روزهای دفاع مقدس در دهه ۶۰ نبود که حتی گلوله توپ خمپاره هم در شب عملیات جیره‌بندی بود، سال ۵۹ و ۶۰ در جبهه‌ها و در شب عملیات تعداد گلوله‌های خمپاره‌ها را می‌شمردند و به ما تحویل می‌دادند، هیچ‌گاه در طول جنگ و تا پایان جنگ آتش موثر ما از پشت خط بیشتر از ۱۵ کیلومتر نشد اما نشان از همت، غیرت، برنامه‌ریزی، عقلانیت، تدبیر، تلاش، ایمان و باور به سنت های الهی بود. ما در برابر دشمن بعثی بدون توجه به محدودیت‌ها در مقابل تجاوزات ایستادیم و نگفتم نمی‌توانیم. با همه وجود و اعتقاد ایستادیم.

دکتر قالیباف ادامه داد: همان اراده‌، برنامه‌ریزی و همان تلاش امروز ما را به اینجا رسانده است که شما خودتان می بینید، در تحریم چند دهه‌ای و با فشار اما با ترکیب درست و با نیروهای جوان مومن، خلاق، دانشگاه‌ها، اندیشمندان، دانشمندان، دانشجویان، رزمندگان و همه با هم این قدرت را به وجود آوردیم و در کنار هم ایستادیم و باور به سنت‌های الهی است که ما را به اینجا رسانده است.

وی با بیان اینکه شما باید شهادت‌طلبانه پای لانچرها می‌رفتید تا خداوند به ما نصرت و پیروزی بدهد، افزود: این سنت الهی است که تا صف مومنین از صف کفار و منافقین جدا نشود و انتقام پس ندهند، رخصت و پیروزی حاصل نمی‌شود. ما باید اینگونه عمل کنیم. اگر خدای نکرده در کار کم خردی کنیم و همبستگی، انسجام و وحدت نداشته باشیم، اگر به سمت دنیاطلبی برویم و هرگز به فکر پیروزی نباشیم؛ مطمئن باشید هیچ خبری از موفقیت و پیروزی نخواهد بود. این سنت‌های الهی است و سنت‌های الهی تبدیل و تحویل نمی‌شود و همیشه و تا ابد پابرجا است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: امروز به روشنی سازمان هوا فضا را به عنوان یک سازمان می بینیم، معتقدم اگر انقلابی اسلامی ایران عزیز بخواهد یک الگو نشان بدهد ما می‌توانیم بگوییم آن سازمان هوافضای سپاه پاسداران الگوی انقلاب اسلامی است، این باور، اعتقاد و یک حقیقت است، شما امروز در حوزه تکنیک و تاکتیک پیچیده‌ترین مجموعه هستید اما پیشگام‌ترین هم در دنیا هستید و حتما به عنوان ۵ قدرت بزرگ دنیا نیز هستید و شما و من می دانیم که هنوز چه فرصت‌های عظیمی پیش روی ما است.

ما هم مردم میدان مقاومت و عمل و هم مرد میدان منطق و گفتگو هستیم/ اینها لازم و ملزوم هم هستند

وی افزود: بعد از وعده صادق ۲ شهید حاجی زاده گفت دعا کن که خدا فقط چند ماه دیگر به من فرصت بدهد و خواهید دید این ظرفیت و این کار در چند ماه به اندازه چند دهه رشد خواهد کرد؛ این ثمره ۱۲ روز مجاهدت است که ۱۲ روز نصر و شکوه آفریدید. هرگز فراموش و غفلت نکنیم که باید با قدرت این مسیر را ادامه دهیم لذا اینجاست که حضرت آقا در این حوادث اخیر درباره این جنگ می فرمایند که نه زیر بار جنگ تحمیلی می رویم و نه زیر بار صلح تحمیلی؛ ما هم مردم میدان مقاومت و عمل هستیم و هم مرد میدان منطق و گفت وگو و اینها لازم و ملزوم هم هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما با قدرت این مسیر را پیش خواهیم برد، بیان کرد: این مسیر و این راه باید برای اقتصاد، فرهنگ، سیاست و برای حوزه فناوری و علم ما هم باشد، این نمونه به تمام معنا در سازمان هوافضا خود را نشان داده است. امیدواریم به فضل الهی این عطیه الهی که در نتیجه وحدت و انسجام در کشور ایجاد شده را به صورت امانت الهی بدانیم و آن را محکم حفظ کنیم و از این فرصت ها استفاده کنیم و بتوانیم ضعف‌های اقتصادی، فرهنگی را برطرف کنیم و در بخش‌های مختلف مانند حوزه دفاعی و امنیتی با رشد پرسرعت تر پیش رویم. اگر این کار را کردیم که در مجلس ذکر یاد و نام شهدا و در محضر خدا، شهدا و با حضور خانواده شهدا انجام وظیفه کردیم و دینمان را عمل کردیم و مدیون این شهدای عزیز نیستیم و این وعده الهی است و « وأخری تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین».

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

